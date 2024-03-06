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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 59

Сколько долларов могут вывозить за границу жители Мангистау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили горожанам о правилах вывоза иностранной валюты из страны.

Фото из архива
В ведомстве рассказали, что согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 343 Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или вывозе превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

- Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует Указ Президента РК от 14 марта 2022 года №830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза,- сообщили в ДГД региона.


Вместе с тем, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

- Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США, - подытожили специалисты ДГД региона.



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