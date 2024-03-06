Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау

Фото ЦОК региона
Представительницам прекрасной половины человечества, оказавшимся во время акции на набережной Актау, ее организаторы вручили тюльпаны для поднятия настроения.
В благодарность за галантный жест женщины и девушки делились с военнослужащими своими улыбками. Поступок военных моряков порадовал и прохожих, ставших свидетелями доброй акции.
- Весной с расцветом природы хочется сделать приятное тем, кто круглый год окружает нас теплом и заботой. Прежде всего, это наши мамы, бабушки, сестры. Для нас было важно, чтобы женщины почувствовали, что мы всегда рядом и готовы защитить их, – отметил матрос Ахалбек Жайлаухан, призванный из Павлодарской области.
В благодарность за галантный жест женщины и девушки делились с военнослужащими своими улыбками. Поступок военных моряков порадовал и прохожих, ставших свидетелями доброй акции.
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