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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:47

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Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау

В преддверии Международного женского дня моряки дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил устроили сюрприз для жительниц Актау, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото ЦОК региона
Представительницам прекрасной половины человечества, оказавшимся во время акции на набережной Актау, ее организаторы вручили тюльпаны для поднятия настроения.

Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


- Весной с расцветом природы хочется сделать приятное тем, кто круглый год окружает нас теплом и заботой. Прежде всего, это наши мамы, бабушки, сестры. Для нас было важно, чтобы женщины почувствовали, что мы всегда рядом и готовы защитить их, – отметил матрос Ахалбек Жайлаухан, призванный из Павлодарской области.


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау


В благодарность за галантный жест женщины и девушки делились с военнослужащими своими улыбками. Поступок военных моряков порадовал и прохожих, ставших свидетелями доброй акции.




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