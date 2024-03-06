Военные моряки вручили тюльпаны женщинам Актау

- Весной с расцветом природы хочется сделать приятное тем, кто круглый год окружает нас теплом и заботой. Прежде всего, это наши мамы, бабушки, сестры. Для нас было важно, чтобы женщины почувствовали, что мы всегда рядом и готовы защитить их, – отметил матрос Ахалбек Жайлаухан, призванный из Павлодарской области.

Представительницам прекрасной половины человечества, оказавшимся во время акции на набережной Актау, ее организаторы вручили тюльпаны для поднятия настроения.В благодарность за галантный жест женщины и девушки делились с военнослужащими своими улыбками. Поступок военных моряков порадовал и прохожих, ставших свидетелями доброй акции.