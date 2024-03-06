Безработные трудоустроены в ТОО «WestOil Software» в Мангистау

- В первую очередь были отобраны 20 человек, чей опыт работы и квалификация соответствуют требованиям компании. В данный момент их распределили по рабочим местам. После того как они соберут полный пакет документов и пройдут медосмотр, они приступят к работе, - рассказал Акылбек Садуев.

Как рассказал заместитель директора компании Акылбек Садуев, на сегодняшний день из 75 кандидатов на трудоустройство 20 человек прошли все этапы собеседования и приступают к работе.В компании подчеркнули, что будут производить поэтапный набор персонала вместо лиц, не пожелавших прекратить незаконную акцию протеста.Вместе с тем, у желающих выйти на работу есть возможность сделать это до тех пор, пока на все вакантные должности не будут набраны граждане, стоящие в очереди на трудоустройство.