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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 15

Стать миллионером: сколько лет надо копить жителям Мангистау до шестизначных счетов

Эксперты Казахстана задались вопросом «В каком регионе страны легче всего накопить миллион тенге». Для расчёта были использованы данные официальной статистики по медианной заработной плате в разрезе регионов за 2023 год, сообщает Институт экономических исследований. Несмотря на то, что Мангистауская область является одним из лидеров по показателям оплаты труда, даже здесь, чтобы накопить миллион тенге, понадобится больше года.

фото с сайта www.fajntip.cz
Расчёт предполагает, что будут осуществляться 10% ежемесячные накопления от медианной заработной платы до суммы 1 млн. тенге (без учёта вклада в банке).

Стать миллионером: сколько лет надо копить жителям Мангистау до шестизначных счетов


Таким образом, накопления в 1 млн. тенге в течение 2-3 лет могут собрать жители Ұлытау, Мангистауской, Атырауской областей, а также городов Астана и Алматы. Жителям Мангистауской области с их медианной зарплатой в 323 778 тенге понадобится два с половиной года, чтобы стать миллионером.

Стать миллионером: сколько лет надо копить жителям Мангистау до шестизначных счетов


Тяжелее будут обстоять дела с накоплениями у жителей СКО, Жетісу, Алматинской и Жамбылской областей. В этих регионах потребуется порядка 4 лет, чтобы накопить 1 млн. тенге. 

Справка: медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше. Как правило, медианная заработная плата несколько меньше среднемесячной заработной платы.



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