Стать миллионером: сколько лет надо копить жителям Мангистау до шестизначных счетов

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Расчёт предполагает, что будут осуществляться 10% ежемесячные накопления от медианной заработной платы до суммы 1 млн. тенге (без учёта вклада в банке).
Таким образом, накопления в 1 млн. тенге в течение 2-3 лет могут собрать жители Ұлытау, Мангистауской, Атырауской областей, а также городов Астана и Алматы. Жителям Мангистауской области с их медианной зарплатой в 323 778 тенге понадобится два с половиной года, чтобы стать миллионером.
Тяжелее будут обстоять дела с накоплениями у жителей СКО, Жетісу, Алматинской и Жамбылской областей. В этих регионах потребуется порядка 4 лет, чтобы накопить 1 млн. тенге.
Справка: медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше. Как правило, медианная заработная плата несколько меньше среднемесячной заработной платы.
Таким образом, накопления в 1 млн. тенге в течение 2-3 лет могут собрать жители Ұлытау, Мангистауской, Атырауской областей, а также городов Астана и Алматы. Жителям Мангистауской области с их медианной зарплатой в 323 778 тенге понадобится два с половиной года, чтобы стать миллионером.
Тяжелее будут обстоять дела с накоплениями у жителей СКО, Жетісу, Алматинской и Жамбылской областей. В этих регионах потребуется порядка 4 лет, чтобы накопить 1 млн. тенге.
Справка: медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше. Как правило, медианная заработная плата несколько меньше среднемесячной заработной платы.
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