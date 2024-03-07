Стать миллионером: сколько лет надо копить жителям Мангистау до шестизначных счетов

Расчёт предполагает, что будут осуществляться 10% ежемесячные накопления от медианной заработной платы до суммы 1 млн. тенге (без учёта вклада в банке).Таким образом, накопления в 1 млн. тенге в течение 2-3 лет могут собрать жители Ұлытау, Мангистауской, Атырауской областей, а также городов Астана и Алматы. Жителям Мангистауской области с их медианной зарплатой в 323 778 тенге понадобится два с половиной года, чтобы стать миллионером.Тяжелее будут обстоять дела с накоплениями у жителей СКО, Жетісу, Алматинской и Жамбылской областей. В этих регионах потребуется порядка 4 лет, чтобы накопить 1 млн. тенге.