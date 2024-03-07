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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:42

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Романтический триллер: школьники из Актау креативно поздравили одноклассниц

Креативное поздравление одноклассницам с Международным женским днем подготовили ученики 10Б класса IT-лицея Актау. Ребята сняли короткометражный фильм, посвященный тому, как девушки вдохновляют парней на свершения, придают сил и уверенности в себе.

Кадр из видео
Ролик в 4 минуты рассказывает о жизни ребят, их хобби и увлечениях. Романтическое видео в момент перерастает в настоящий блокбастер. Такое поздравление вызвало шквал эмоций не только у «героинь» фильма, но и общественности.

По словам ребят, создание и съемка видеоролика заняли у них 3 недели. В фильме они хотели показать важность присутствия женщины в жизни каждого мужчины, его желание оберегать и охранять слабую половину человечества.




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