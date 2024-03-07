Романтический триллер: школьники из Актау креативно поздравили одноклассниц

Ролик в 4 минуты рассказывает о жизни ребят, их хобби и увлечениях. Романтическое видео в момент перерастает в настоящий блокбастер. Такое поздравление вызвало шквал эмоций не только у «героинь» фильма, но и общественности.По словам ребят, создание и съемка видеоролика заняли у них 3 недели. В фильме они хотели показать важность присутствия женщины в жизни каждого мужчины, его желание оберегать и охранять слабую половину человечества.