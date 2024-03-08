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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 07:31

Просмотров: 243

С праздником 8 Марта!

Директор издания Lada.kz Баглан Айдашов заявил о самом главном сегодня.

Баглан Айдашов
Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с восхитительным праздником весны! Этот день - глубокий символ борьбы за равные права, уважение и признание вклада женщин в развитие общества. Это время, когда мы отмечаем достижения женщин в науке, политике, искусстве, образовании и бизнесе, их вклад в создание более справедливого и равноправного мира.

Этот день также напоминает нам о серьезной проблеме домашнего насилия. В Казахстане, как и во многих других странах, домашнее насилие остается актуальной и острой проблемой. Этот день - повод для активизации усилий по защите прав женщин. Это напоминание о том, что каждый из нас играет роль в построении общества, где уважение и равенство являются основополагающими принципами.

В этот день хочется отдать дань уважения женщинам, которые борются за свои права, и вспомнить о тех, кто нуждается в нашей поддержке и защите. Пусть каждый наш поступок будет шагом к более безопасному миру для всех женщин.

Милые, нежные, любимые, желанные! Дорогие!

Международный женский день дает нам, мужчинам, повод еще раз признаться вам в любви. Остановиться на мгновение и понять, как прекрасен мир, в котором есть вы!

Вы дарите нам самые сильные чувства - то, ради чего и стоит жить! Спасибо за то, что замирает сердце, когда обнимает мама, что душа улетает за облака, когда рядом любимая, и перехватывает дыхание, когда смотришь в глаза дочери!

Спасибо всем вам за ежеминутный труд - быть женщиной. За терпение и мудрость. За тайну жизни, которую нам, мужчинам, никогда не разгадать. Каждая из вас родилась под счастливой звездой, потому что родилась ЖЕНЩИНОЙ!

Пусть этот праздник будет наполнен любовью, радостью и признанием ваших несомненных заслуг. Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, и, самое главное, никогда не переставайте верить в свои силы и стремиться к новым вершинам!



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