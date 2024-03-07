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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:22

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«Чтобы нас понимали»: сотрудницы департамента госдоходов Мангистау рассказали, чего хотят женщины

Вопросом «Чего хотят женщины?» в канун Международного женского дня задались мужчины из департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из открытых источников
В результате проведенного блиц-опроса оказалось, что женщинам нужны простые человеческие радости: встретиться с близкими, чтобы их любили и понимали.

Так, руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Жанаргуль Ракашова считает лучшим подарком внимание мужа и дочери. Причем, не только 8 Марта. Всем женщинам страны она пожелала любви, уважения и заботы своих родных и близких.

«Чтобы нас понимали»: сотрудницы департамента госдоходов Мангистау рассказали, чего хотят женщины


С Жанаргуль солидарна руководитель организационно-финансового управления Райхан Кудайберген. Помимо мужского внимания, она также ждет в праздник цветов, любви от своих любимых сыновей.

«Чтобы нас понимали»: сотрудницы департамента госдоходов Мангистау рассказали, чего хотят женщины


«Желаю женщинам прежде всего быть женщиной, а это значит - быть терпеливой, умной и загадочной», - резюмировала Райхан.


Ее коллега, главный специалист управления государственных услуг Алия Асенова, ожидает улыбок, нежности, искренних приятных слов.

«Чтобы нас понимали»: сотрудницы департамента госдоходов Мангистау рассказали, чего хотят женщины


«Хотелось бы пожелать женщинам любить и быть любимыми, счастливыми и уверенными, что в нас всегда есть необходимость и что без нас никуда», - сказала наша собеседница.


Руководитель отдела в управлении государственных доходов по городу Актау Багила Бахбергенова в праздничный день ждет встреч. Она собирается встретиться со всеми, кто ей дорог, кого она любит, уважает, и с кем не успевает пообщаться из-за повседневной суеты.

«Чтобы нас понимали»: сотрудницы департамента госдоходов Мангистау рассказали, чего хотят женщины


«Женщинам хотелось бы пожелать, чтобы в любое время рядом находился человек, на которого можно опереться. И чтобы ни одна женщина не осталась без внимания, заботы и любви», - заключила Багила.


Главный специалист управления крупных налогоплательщиков Рзагул Жингилбаева надеется на то, что праздник принесет хорошие новости от своих родных, ведь когда у детей все в порядке - и маме спокойнее.

«Чтобы нас понимали»: сотрудницы департамента госдоходов Мангистау рассказали, чего хотят женщины


Рзагул высказала пожелание, «чтобы все свадьбы, которые будут заключены сегодня, и все семьи не распадались, чтобы любили и уважали друг друга. Пусть все дети мира будут счастливы».

«Чтобы нас понимали»: сотрудницы департамента госдоходов Мангистау рассказали, чего хотят женщины


А главный специалист управления по работе с несостоятельными должниками Мендигул Амиева ответила так:

«Чего же хотят женщины? Женщины, как и все остальные люди, хотят, чтобы их понимали. Без слов и без условностей. Чтобы было достаточно одного взгляда на неё и тебе бы становилось ясно - она хочет внимания».



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Чего хочет женщина 8 марта: ответили сотрудницы департамента госдоходов Мангистау


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