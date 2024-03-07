Умницы и красавицы: женщины разных профессий Актау о своей работе и ценностях

«Утром встаю рано, работа начинается в 8 утра. Она требует большой ответственности, потому что гости нашего региона в первую очередь обращают внимание на чистоту города. А его чистота начинается с каждого человека. Я убираю три микрорайона в день. Работу свою люблю. Поздравляю своих коллег, женщин и девушек с Международным женским днем», - сказала Тойдык Абдуллаева.

«Нужно любить то место, о котором рассказываешь. А для меня наш Ботанический сад – место силы, магия», - сказала Айсара Акылбекызы.

«В Актау, как вы понимаете, не так много зеленых насаждений - их мне после Южной столицы и Сибири очень не хватало. И вот в 2014-ом году довелось устроиться в Ботанический сад - он меня весьма сильно удивил своим многообразием деревьев, кустарников и цветов, буйным цветением, напомнил о месте, где я родилась, где покоится мой отец, который привил мне любовь к природе, учил бережно и с теплотой к ней относиться», - рассказывает Айсара.

«Я непрерывно работаю в этой сфере уже 19 лет. Работа мне нравится, несмотря на то что она ответственная и напряженная. Большую роль в военной службе играет строгая дисциплина и приверженность делу. Поздравляю всех девушек с праздником 8 Марта», - сказала Актолкын Сугирова.

«У нас вырос ряд спортсменов, которые достойно конкурируют с сильнейшими легкоатлетами страны и мира. Они становились призерами Азии, входят в тройку сильнейших спортсменов. Сегодня есть достойная молодежь, чемпионы и призеры страны», - с гордостью отмечает Рушания Елизарова.

«По ее инициативе создан ряд спортивных предприятий. Так, в 1991 году одна из первых начала работу по созданию инвалидного спорта в областном центре. Уже через год была создана Федерация инвалидного спорта, а в 1995 году - Паралимпийский комитет. За работу, проводимую с инвалидами различных категорий, была награждена нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике Казахстан», - рассказали ветераны спорта Мангистауской области.

«Рушания Фаритовна является активным участником культурных и спортивных мероприятий, проводимых в области. Так, по ее инициативе с 2000 года проводится акция «Спортсмен года», «Тренер года». Она же организовала работу по проведению региональной Эстафеты Огня зимних Азиатских игр в 2011 году, зимней Универсиады в 2017 году. Помимо этого, оказывает помощь в проведении фестиваля «Актау опен фест», «Каспийских Игр», парусной регаты «Золотой Нактоуз» и многих других», - добавили ветераны спорта.

«Военная сфера, пограничная служба мне нравятся. Однако в любой отрасли есть свои сложности. Военная служба не прощает неоправданных задержек и опозданий на работу. Сложнее всего было уйти в ночную смену, когда мои дети были еще маленькими. Накормив детей, ухожу на службу, оставив младших под присмотром старшей дочери. Муж работает вахтовым методом. Вместе, преодолевая трудности, мы не обделяли ничем детей. Старший в семье студент, остальные школьники. Все артистичные. Участвует в районных, областных конкурсах искусств, становятся лауреатами. Как патриот и гражданин своей родины, я добросовестно выполняю долг перед Отечеством», - говорит Индира Шуиншалиева.

Мать 8 детей и сотрудник коммунальной компании ТОО «Компания Строй Инвест 2020» Тойдык Абдуллаева одна из тех, кто отвечает за чистоту улиц города. Ежедневно она убирает территорию трех микрорайонов.46-летняя Тойдык Абдуллаева работает в коммунальной сфере уже 13 лет. Мать 8 детей сегодня воспитывает еще и 5 внуков. По ее словам, чистота начинается с каждого жителя. Она приучает своих внуков беречь окружающую среду и содержать ее в чистоте.Есть профессия – Родину защищать, а есть и такая - пробуждать интерес к прекрасному. Это про экскурсовода – увлекательную и ответственную работу, о которой мечтают только романтики. Айсара Акылбеккызы – одна из них. О её выборе и тонкостях профессии накануне праздника 8 Марта рассказывает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.В Ботаническом саду Айсара Акылбеккызы работает ровно десять лет. За эти годы узнала о нем всё и, конечно, полюбила. Говорит, что для нее это не просто работа, а место вдохновения. Больше 20-ти лет назад вместе с семьей Айсара переехала из Алматы, а еще раньше – из Новосибирской области.Не удивительно, что у дома в микрорайоне «Шыгыс-2», где живет Айсара, много цветов и деревьев. Это дело рук нашей героини. Но больше она любит рассказывать о своем месте силы.Многие не знают, что Ботанический сад Актау давно включен в международный реестр уникальности природных условий. Здесь есть интересные, удивительные растения, о которых многие жители города и не подозревают. В коллекции сада более трехсот таксонов древесно-кустарниковых пород и свыше 150 цветочно-декоративных и травянистых растений. Есть здесь даже пальмы.Ботанический сад Айсара называет сказочным лесом. Пусть он не такой большой, как, скажем, в Батуми, но это не мешает наслаждаться им.Жительница села Курык Актолкын Сугирова работает радиотелефонисткой в пожарной части №7 села Курык.Актолкын Сугирова родилась 14 ноября 1985 года. Окончила Карагандинский университет имени Е. Букетова. В звании сержанта работает в отделе с 2005 года. Она - счастливая мать, воспитывающая четверых детей.Имя Рушании Елизаровой в легкой атлетике, баскетболе и, в целом, в спорте знают многие. Её вклад в развитие этой сферы позволил сделать спорт еще более популярным в области. Эта неутомимая женщина награждена знаком «Почетный деятель спорта Республики Казахстан», по ее инициативе создан ряд спортивных предприятий и проводится ставшая значимой акция «Спортсмен и тренер года».Рушания Елизарова - мать двоих детей и бабушка троих внуков, которые ласково зовут ее абикой. Родилась она в Махачкале в 1964 году, а с 1965 года живет в Мангистауской области. В 1981 году окончила школу №6 в Жанаозене, еще через четыре года стала специалистом, отучившись в Волгоградском государственном институте физической культуры. Далее по направлению Министерства спорта СССР поступила на работу в областной комитет по спорту на должность старшего инструктора. В 1994 году была назначена на должность начальника отдела спорта областного управления по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта, занимала также должность заместителя главы данного ведомства. На сегодня продолжает работать в сфере спорта, вкладывая свой опыт и знания в баскетбольный клуб «Каспий». Курирует команду девушек «7292 Актау». Они, помимо прочего, чемпионки Казахстана среди команд 1998 года рождения и бронзовые призеры высшей лиги сезона 2015-2016 годов. Начиналось же все с легкой атлетики, которой занималась Рушания.Очень тепло она высказывается и о других видах спорта, отмечает успехи наших боксеров, включая призера Лондонской олимпиады Адильбека Ниязымбетова, неравнодушна к футболу. Ее супруг Константин Елизаров – бывший профессиональный игрок, кандидат в мастера спорта по мини-футболу, играл в знаменитой команде «Труд» (Шевченко).Со слов коллег, Рушания всегда отличалась своей активностью, была инициатором и исполнителем разных проектов.За период работы Рушании Елизаровой в спортивном ведомстве область достигла самых высоких результатов в сфере спорта – Олимпийские медали 2008, 2012 и 2016 годов.Рушания Елизарова принимает активное участие в общественной жизни региона, является членом Совета матерей, татарского этнокультурного центра. Она награждена знаком «Почетный деятель спорта Республики Казахстан», имеет нагрудный знак «За заслуги в развитие физической культуры и спорта в РК», юбилейные медали к 10-летию, 20-ти и 25-летию Независимости Республики Казахстан. В копилке героини также Почетная грамота Агентства РК по туризму, была отмечена юбилейной медалью «К 60-летию города Актау».Рушания Елизарова считает, что для того, чтобы дети шли в спорт, вместо того чтобы курить и выпивать, необходимо постоянно приводить примеры достижений наших мангистауских спортсменов.Жительница Бейнеуского района, мать шестерых детей Индира Шуиншалиева работает контролером 2087 отделения управления пограничного контроля департамента пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Мангистауской области.Индира Шуиншалиева родилась в 1981 году в городе Арал Кызылординской области. Окончила юридический университет в Кокшетау по специальности юрист, работала преподавателем в Бейнеуской средней школе.В звании сержанта Индира работает в службе пограничного контроля с 2007 года. Поскольку подразделение осуществляет контроль и проверку железнодорожного транспорта, автотранспорта и пассажиров, прибывающих из Центральной Азии, известно, что специалисты в этой области обладают железной дисциплиной и большой ответственностью. Индира прекрасно совмещает службу с бытом, вместе с супругом Ерболом она воспитывает шестерых детей.Гульмира Унайбаева уже 16 лет управляет техническим участком Каракиянской сети Западного регионального УФСБ АО «Казахтелеком».Общий стаж ее работы составляет около 39 лет, а в данной сфере она уже 34 года. Начав свою карьеру в качестве монтера в 1990 году, женщина занимала руководящие должности с конца 2008 года.Отличаясь пунктуальностью и вежливостью в общении с коллегами, она пользуется большим уважением. В разные годы награждена благодарственными письмами руководства АО «Казахтелеком» и нагрудным знаком к 45-летию Каракиянского района.