Какие цветы предпочитают покупать мужчины в Актау на 8 Марта

Корреспонденты Lada.kz узнали, какие цветы лучше всего продаются, как наполняется поставками цветочный рынок Актау к Международному женскому дню, а также о том, как сохранить цветы подольше.К женскому дню цветы поступают в Актау буквально за неделю. Объемы поставок превышают привычные в четыре раза. И это касается каждого цветочного магазина в городе.В основном завозят тюльпаны. Тюльпан – символ весны и 8 Марта: цветок является неоспоримым лидером продаж в Международный женский день. Количество проданных тюльпанов превышает реализацию роз и гортензий.Как ухаживать за цветами, чтобы они простояли дольше? Избитый вопрос, но ежегодно, помимо проверенных способов, появляются новые приемы сохранить красоту бутонов на более долгий срок.