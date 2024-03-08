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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 271

Какие цветы предпочитают покупать мужчины в Актау на 8 Марта

Неотъемлемой частью Международного женского дня уже давно стали цветы. Их дарят любимым женщинам, мамам, сестрам и подругам. Розы, тюльпаны, пионы… Женщинам нравятся разные цветы, но какие из них чаще всего покупают мужчины?

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Корреспонденты Lada.kz узнали, какие цветы лучше всего продаются, как наполняется поставками цветочный рынок Актау к Международному женскому дню, а также о том, как сохранить цветы подольше.

К женскому дню цветы поступают в Актау буквально за неделю. Объемы поставок превышают привычные в четыре раза. И это касается каждого цветочного магазина в городе.

В основном завозят тюльпаны. Тюльпан – символ весны и 8 Марта: цветок является неоспоримым лидером продаж в Международный женский день. Количество проданных тюльпанов превышает реализацию роз и гортензий.

Как ухаживать за цветами, чтобы они простояли дольше? Избитый вопрос, но ежегодно, помимо проверенных способов, появляются новые приемы сохранить красоту бутонов на более долгий срок.




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