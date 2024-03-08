Оригинальное поздравление на 8 марта записали мужчины Мангистау на видео

Мужчины подготовили для прекрасной части населения нашей области подарок к Международному женскому дню.В поздравлении приняли участие вице-президент казахстанской федерации спортивного и боевого самбо Манарбек Бисекенов, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр, чемпион мира по боксу Бекзат Нурдаулетов, хирург Зураб Цхадая, заведующий реанимационным отделением онкологического диспансера Талгат Аманжолов, тренер и вице-президент областной федерации по дзюдо Адиль Бисенкул, предприниматель Азамат Казбек, а также блогер Акниет Куанткан.