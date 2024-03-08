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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 349

Оригинальное поздравление на 8 марта записали мужчины Мангистау на видео

Видеоролик с поздравлением опубликовали в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта kpcdn.net
Мужчины подготовили для прекрасной части населения нашей области подарок к Международному женскому дню.

В поздравлении приняли участие вице-президент казахстанской федерации спортивного и боевого самбо Манарбек Бисекенов, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр, чемпион мира по боксу Бекзат Нурдаулетов, хирург Зураб Цхадая, заведующий реанимационным отделением онкологического диспансера Талгат Аманжолов, тренер и вице-президент областной федерации по дзюдо Адиль Бисенкул, предприниматель Азамат Казбек, а также блогер Акниет Куанткан.




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