Казахские белоснежки: Как живут девочки-альбиносы из Актау сейчас?

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Айман Саркитова дала интервью корреспонденту Lada.kz. Она рассказала, что семья, кроме старшей Асель, продолжает жить в Актау.- Старшая дочь Асель в 2023 году закончила 11 класс и поступила в Международный астанинский университет, поэтому живет в Астане. Сейчас она студентка первого курса. В Актау живем я, муж, старший сын Алдияр, которому 13 лет, дочка Камила, в этом году она заканчивает садик, и младший сын Алан, ему шесть месяцев.- Она учится на семейного психолога.- Конечно, было страшно. Изначально она поступила на грант в Алматинский аграрный институт. Но мы не стали ее туда отправлять, так как там нет родственников, плюс у нее есть проблемы со зрением, а также солнцебоязнь. Тем более, в аграрный она не хотела, ей больше нравится изучать психологию. Поэтому поступили в Астане. В столице у нас есть родственники: родная бабушка по линии мужа, братья, дяди, сестры.- Вначале мы хотели, чтобы она жила с родственниками, так как я боялась за нее. Сами знаете, город очень большой, расстояния тоже. Первое время дочь бесплатно жила в общежитии, потом решили переехать на квартиру. Квартира находится рядом с университетом, в 10 минутах ходьбы. Асель снимает жилье со студентками.Первое время она скучала по нам. Ну и у нее началась взрослая жизнь, к которой, как и другие дети, не сразу приспособилась. Когда она в первый раз приехала на каникулы, сказала «мам, оказывается самостоятельная жизнь – тяжелая. Все самой надо делать: кушать готовить, ходить куда-то, вся ответственность на мне. Раньше не думала об этом, а сейчас я поняла». (Смеется – прим. авт.)- Денег всегда всем не хватает, тем более, студентам. Сейчас у них потребностей больше. Асель подрабатывает: пишет курсовые, участвует в фотосессиях.- Асель Актау нравится, но здесь жарко. Она любит гулять по городу, ходить пешком. Единственное – погода, она никогда на море не ходит, потому что надо мазаться кремом, находиться на солнце. А в астанинскую погоду она влюбилась, там не так жарко, воздух другой. Летом останется в столице на практику на месяц, а потом приедет в Актау. И даже предлагает, чтобы, наоборот, мы к ней приехали (смеется – прим. авт.).- Камила пошла в садик с 2,5 лет. Это специальное учреждение для детей с проблемами зрения. Там хороший уход, воспитатели, нянечки. Детей там мало, поэтому каждому уделяется более пристальное внимание, воспитанники также проходят лечение. У дочери все хорошо. Если Асель, например, была замкнутая, возможно, это связано с тем, что она была первым таким ребенком у меня, весь негатив со стороны людей был направлен на нее. А вот Камила вообще другой человек: ей легче влиться в компанию детей, не воспринимает все близко к сердцу, она более общительная и открытая. Сейчас Камила заканчивает садик и скоро пойдет в первый класс.- Мы хотим Камилу также, как и старшую дочь, отправить в специализированную школу для детей с проблемами зрения. В обычной школе она не сможет учиться. Там тоже меньше детей и, соответственно, больше внимания со стороны педагогов. Плюс, у детей другая программа обучения, уход, учителя хорошие.- Алдияр учится в шестом классе. Такое случалось редко. Если только вне школы, когда они выходят на прогулку. Бывает иногда, к Камиле могут придраться, дразнить на детской площадке, сказать, «вот, почему она с белыми волосами». Тогда Алдияр заступается, он не будет просто сидеть на месте. А так, чего-то более серьезного не было.- Да. Люди уже привыкли, что ли. Все знают. Взрослые люди, прохожие воспринимают нормально, бывает, просят сфотографироваться. (Улыбается – прим. авт.). Стало легче, детей приняли.- С того момента, как мы слетали в Астану, там сфотографировали Асель и Камилу, о нас узнали, потом вышло первое видео. Люди узнали о девочках и как будто бы отношение поменялось после того, как о нас стали больше рассказывать.У нас не было в планах становиться известными, все получилось само собой. Астанинский фотограф опубликовала снимок у себя на страничке в Instagram и отметила старшую дочь. У Асель тогда только-только аккаунт появился. После этого все и началось. А так, мы не старались кому-то показываться, у нас простая семья.Возможно, так должно было случиться. Раньше, бывало, люди подходили и спрашивали у меня, не другой ли национальности у меня муж. Было много разных вопросов. Сейчас люди понимают, мужа знают, фотографии видели, сейчас все по-другому.- Да, конечно, в голове были вопросы. Ходила на УЗИ, по врачам, спрашивала, видно ли пол ребенка, цвет кожи. Мне сказали, что по коже данных дать не могут. Говорили, главное, что малыш здоров, органы хорошо развиваются. В глубине души было такое ощущение, что родится мальчик. Мы с мужем думаем, что альбинизм у нас идет по женской линии, скорее всего.Врачи переживали из-за моего возраста, мне 43 года. Родила посредством кесарева сечения, оно у меня было третье. Операция прошла со сложностями, у меня во время родов было высокое давление. Несмотря на это, я родила, Алан здоров, смугленький (смеется – прим. авт.).Старший сын обрадовался, когда узнал, что у него будет братик. Говорит, «мама, какой ребенок? Альбинос?», я ему сказала, что нет, а он такой «слава богу, я не один теперь». Он ведь рос один среди моих девочек (смеется – прим. авт.).- У моего дедушки со стороны папы старший брат был альбиносом. А у мужа со стороны его мамы – тетя.- По молодости не было заметно, а с рождением четвертого ребенка стало сложнее. Старшая дочка уехала, она нам помогала везде и во всем. У меня был сильный стресс, долго не могла в себя прийти. Муж на работе, сын – школьник, дочку младшую надо в садик водить, и на руках новорожденный ребенок. У него позже выявили паропрактит (воспаление тканей около прямой кишки – прим. авт.). Делали операцию, я пролежала в больнице. Такой стресс у меня был до трех месяцев. После этого периода стала понемногу в себя приходить.Мне муж помогал, потому что после операции мне было очень сложно, шов после кесарева сечения долго не срастался, не могла ни встать, ни что-то сделать. Эльдар, даже если уставал, после работы приходил, кушать готовил, убирался. И Алдияр подключался, дочка младшая. Сейчас стало легче.- Женщинам – внимания от близкого человека, от родственников, коллектива. Всем здоровья, счастья. Ведь нам, женщинам, многого не нужно.