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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:46

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Видео танца отцов с дочками умилило мангистаусцев

Видео было снято в частном детском саде «ХанТөре» в Жанаозене. Воспитатели внести изюминку в программу утренника на 8 марта, сообщает ЦОК Мангистауской области.

Кадр из видео
В танцевальном номере приняли участие четырехетние воспитанницы группы «Айголек».

- Идея танцевального выступления возникла благодаря инициативе педагога группы. Отцы любезно согласились принять участие на утреннике. Подготовка к этому номеру заняла всего два дня. Руководитель группы – Нуржамал Казбекова, а хореографическую часть подготовила Адия Есиркепова. Посмотрите как ответственно папы подошли к танцу, как они нежно и заботливо кружатся со своими дочками. Сколько гордости и радости у девочек. Для них это тоже не просто танец, - рассказала руководитель детского сада Гульсим Таджибаева.





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