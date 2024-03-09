Видео танца отцов с дочками умилило мангистаусцев

- Идея танцевального выступления возникла благодаря инициативе педагога группы. Отцы любезно согласились принять участие на утреннике. Подготовка к этому номеру заняла всего два дня. Руководитель группы – Нуржамал Казбекова, а хореографическую часть подготовила Адия Есиркепова. Посмотрите как ответственно папы подошли к танцу, как они нежно и заботливо кружатся со своими дочками. Сколько гордости и радости у девочек. Для них это тоже не просто танец, - рассказала руководитель детского сада Гульсим Таджибаева.

В танцевальном номере приняли участие четырехетние воспитанницы группы «Айголек».