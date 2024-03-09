Младенец-гигант появился на свет 8 марта в Актау

В праздничный день 8 марта на свет появились 22 ребенка, из них девять девочек и 13 мальчиков.



Самый большой вес зафиксирован у мальчика - 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров. Ребенок, рожденный с такими параметрами, считается гигантом.



Самый маленький вес также у мальчика - 2 700 граммов, рост - 49 сантиметров.