Младенец-гигант появился на свет 8 марта в Актау

Фото с сайта sun9-43.userapi.com
В праздничный день 8 марта на свет появились 22 ребенка, из них девять девочек и 13 мальчиков.
Самый большой вес зафиксирован у мальчика - 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров. Ребенок, рожденный с такими параметрами, считается гигантом.
Самый маленький вес также у мальчика - 2 700 граммов, рост - 49 сантиметров.
Самый большой вес зафиксирован у мальчика - 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров. Ребенок, рожденный с такими параметрами, считается гигантом.
Самый маленький вес также у мальчика - 2 700 граммов, рост - 49 сантиметров.
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