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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:32

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Особое внимание качеству питания советуют уделять мангистаусцам в Рамазан

Во время священного месяца представительством благотворительного фонда «Закят» в Мангистауcкой области будет реализовано несколько благотворительных акций, передает ЦОК региона.

Фото fвтора из архива Lada.kz
По словам представителя Духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области, главного имама региональной мечети Бекет ата Ануара Елжанова, священный Рамазан начинается 11 марта. Пост продлится 30 дней. Ночь с 5 на 6 апреля будет священной ночью Предопределения. Десятого апреля - праздник Ораза айт.

Имам рассказал, что во время священного месяца мангистауским представительством благотворительного фонда «Закят» будет реализовано несколько благотворительных акций, проект «30 дней - 30 добрых дел».

В этом году намечено проведение духовных мероприятий, установят юрты во дворе мечети, организуют национальные игры в честь праздника Ораза айт. Это также проведение мероприятий для постояльцев дома престарелых и воспитанников детских домов.

Особое внимание качеству питания советуют уделять мангистаусцам в Рамазан


- В священный месяц будут организованы бесплатные курсы азбуки Корана и молитв, - отметил Ануар Елжанов.


Он также сообщил, что на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана был определен фитр-садака - 640 тенге из расчёта средней цены двух килограммов муки по стране.

- Мусульмане, чьё материальное состояние не позволяет этого сделать, платят минимальную сумму искупительной милостыни фидья-садака,- добавил Ануар Елжанов.


Специалист отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области, учитель центральной мечети Бекет ата Марат Садырбаев сообщил, что во время приготовления пищи еду можно попробовать на вкус, но не глотать - ее нужно выплюнуть. Также разрешено матерям кормить грудью своих детей во время голодания.

Особое внимание качеству питания советуют уделять мангистаусцам в Рамазан


Он также добавил, что в месяц Рамазан необходимо уделять особое внимание качеству питания, чтобы избежать риска для здоровья.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров предложил соблюдать простые, но эффективные Они направлены на предупреждение и снижение степени опасности пищевых отравлений.

Особое внимание качеству питания советуют уделять мангистаусцам в Рамазан


- При покупке продуктов питания обращайте внимание на целостность упаковки, срок изготовления, срок годности и срок хранения. Готовьте еду только из свежих продуктов, овощи для салата следует приготовить вечером, охладить, хранить в холодильнике и нарезать за два часа до начала приготовления и перемешать перед подачей на стол с растительным маслом. Не кладите заранее кондитерские изделия, кремовые коржи, соблюдайте температурный режим в процессе хранения. Откажитесь от скоропортящихся продуктов, соблюдайте личную гигиену во время приготовления пищи. Особое внимание следует уделить консервированным овощам, приготовленным в домашних условиях. Откажитесь от использования продукта, если вы заметили повреждение крышки банки или если есть какие-либо подозрения на качество продукта. Воздержитесь от покупки домашних консервов, а также домашних мясных и рыбных продуктов в случайных местах. Тщательно промывайте овощи и фрукты под проточной водой, - поделился спикер.


Отметим, что первый таравих-намаз будет прочитан 10 марта 2024 года, последний - 8 апреля.



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