Особое внимание качеству питания советуют уделять мангистаусцам в Рамазан

- В священный месяц будут организованы бесплатные курсы азбуки Корана и молитв, - отметил Ануар Елжанов.

- Мусульмане, чьё материальное состояние не позволяет этого сделать, платят минимальную сумму искупительной милостыни фидья-садака,- добавил Ануар Елжанов.

- При покупке продуктов питания обращайте внимание на целостность упаковки, срок изготовления, срок годности и срок хранения. Готовьте еду только из свежих продуктов, овощи для салата следует приготовить вечером, охладить, хранить в холодильнике и нарезать за два часа до начала приготовления и перемешать перед подачей на стол с растительным маслом. Не кладите заранее кондитерские изделия, кремовые коржи, соблюдайте температурный режим в процессе хранения. Откажитесь от скоропортящихся продуктов, соблюдайте личную гигиену во время приготовления пищи. Особое внимание следует уделить консервированным овощам, приготовленным в домашних условиях. Откажитесь от использования продукта, если вы заметили повреждение крышки банки или если есть какие-либо подозрения на качество продукта. Воздержитесь от покупки домашних консервов, а также домашних мясных и рыбных продуктов в случайных местах. Тщательно промывайте овощи и фрукты под проточной водой, - поделился спикер.

По словам представителя Духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области, главного имама региональной мечети Бекет ата Ануара Елжанова, священный Рамазан начинается 11 марта. Пост продлится 30 дней. Ночь с 5 на 6 апреля будет священной ночью Предопределения. Десятого апреля - праздник Ораза айт.Имам рассказал, что во время священного месяца мангистауским представительством благотворительного фонда «Закят» будет реализовано несколько благотворительных акций, проект «30 дней - 30 добрых дел».В этом году намечено проведение духовных мероприятий, установят юрты во дворе мечети, организуют национальные игры в честь праздника Ораза айт. Это также проведение мероприятий для постояльцев дома престарелых и воспитанников детских домов.Он также сообщил, что на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана был определен фитр-садака - 640 тенге из расчёта средней цены двух килограммов муки по стране.Специалист отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области, учитель центральной мечети Бекет ата Марат Садырбаев сообщил, что во время приготовления пищи еду можно попробовать на вкус, но не глотать - ее нужно выплюнуть. Также разрешено матерям кормить грудью своих детей во время голодания.Он также добавил, что в месяц Рамазан необходимо уделять особое внимание качеству питания, чтобы избежать риска для здоровья.Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров предложил соблюдать простые, но эффективные Они направлены на предупреждение и снижение степени опасности пищевых отравлений.