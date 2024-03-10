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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 8734

Умер известный певец из Актау

Не стало певца и автора песен Ислама Музаева.

Ислам Музаев. Фото из личного архива
О кончине исполнителя стало известно сегодня, 10 марта, от его концертного директора.

В Международный женский день 8 марта у него должен был состоятся большой сольный концерт, но он попал в реанимацию с пневмонией - 85 процентов поражения лёгких.

Прощание с ним пройдет сегодня в 16:00 часов у здания морга в 26 микрорайоне. Сами похороны будут в Чечне.

Редакция Lada.kz выражает свои искренние соболезнования родным и близким Ислама Музаева.

В 2016 году в интервью изданию исполнитель рассказал о своем детстве, творческом пути и об отношении родственников к его желанию петь.

Родился он в одном из поселков Чечни. В Актау с семьей Ислам Музаев переехал в 2001 году. Закончил среднюю школу №6. После учебы он серьезно стал заниматься вокалом в КДК имени Абая.

Умер известный певец из Актау


Родители не всегда понимали его желание петь и выступать, но по настоянию его преподавателей он все-таки окончил курсы по вокалу. Потом поступил в Волгоградскую академию МВД России на очное отделение, но спустя два года вернулся в Актау и стал работать. Начал с продавца в магазине бытовой техники, а потом его повысили до должности директора.

Его жизнь изменила встреча с мангистауским композитором Кудайбергеном Ахметовым. Поговорив с ним, Ислам понял, что продавать технику - это не его.

Умер известный певец из Актау


Родители все же поняли его желание петь, но всегда воспринимали пение, как просто хобби.

Умер известный певец из Актау


Кстати, поклонники певца сравнивали артиста с футболистом Лионелем Месси. Сам Ислам сказал, что находит сходство, но хотел, чтобы его воспринимали не как человека, похожего на Месси, а как певца.

Умер известный певец из Актау


В 2018 году Ислам принял участие в концерте в Грозном в качестве почетного гостя из Казахстана. Одним из зрителей стал президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Артист исполнил песню, которая описывает историю его сестры, попавшей в Сирию.

Песня стала популярной в Чечне и видео с его выступлением набрало миллион просмотров в YouTube за месяц.



В 2021 году Ислам выпустил свой клип на авторскую песню «Лебедь».

Умер известный певец из Актау


Съёмки проходили в Алматинской области на одной из известных локаций - озере Кольсай. Над клипом работала профессиональная команда, режиссёры, продюсеры. Съёмки были непростые, можно сказать, экстремальные, так как добираться до локаций было непросто. Для участия в клипе была специально приглашена модель, главная героиня Малика, она очень известная в Казахстане и на Кавказе, а также профессиональные хореографы и танцоры из Алматы.




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