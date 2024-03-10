Умер известный певец из Актау

О кончине исполнителя стало известно сегодня, 10 марта, от его концертного директора.В Международный женский день 8 марта у него должен был состоятся большой сольный концерт, но он попал в реанимацию с пневмонией - 85 процентов поражения лёгких.Прощание с ним пройдет сегодня в 16:00 часов у здания морга в 26 микрорайоне. Сами похороны будут в Чечне.В 2016 году в интервью изданию исполнитель рассказал о своем детстве, творческом пути и об отношении родственников к его желанию петь.Родился он в одном из поселков Чечни. В Актау с семьей Ислам Музаев переехал в 2001 году. Закончил среднюю школу №6. После учебы он серьезно стал заниматься вокалом в КДК имени Абая.Родители не всегда понимали его желание петь и выступать, но по настоянию его преподавателей он все-таки окончил курсы по вокалу. Потом поступил в Волгоградскую академию МВД России на очное отделение, но спустя два года вернулся в Актау и стал работать. Начал с продавца в магазине бытовой техники, а потом его повысили до должности директора.Его жизнь изменила встреча с мангистауским композитором Кудайбергеном Ахметовым. Поговорив с ним, Ислам понял, что продавать технику - это не его.Родители все же поняли его желание петь, но всегда воспринимали пение, как просто хобби.Кстати, поклонники певца сравнивали артиста с футболистом Лионелем Месси. Сам Ислам сказал, что находит сходство, но хотел, чтобы его воспринимали не как человека, похожего на Месси, а как певца.В 2018 году Ислам принял участие в концерте в Грозном в качестве почетного гостя из Казахстана. Одним из зрителей стал президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Артист исполнил песню, которая описывает историю его сестры, попавшей в Сирию.Песня стала популярной в Чечне и видео с его выступлением набрало миллион просмотров в YouTube за месяц.В 2021 году Ислам выпустил свой клип на авторскую песню «Лебедь».Съёмки проходили в Алматинской области на одной из известных локаций - озере Кольсай. Над клипом работала профессиональная команда, режиссёры, продюсеры. Съёмки были непростые, можно сказать, экстремальные, так как добираться до локаций было непросто. Для участия в клипе была специально приглашена модель, главная героиня Малика, она очень известная в Казахстане и на Кавказе, а также профессиональные хореографы и танцоры из Алматы.