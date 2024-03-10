Вовремя спохватились: часть крыши магазина едва не обрушилась в Актау

- Вовремя спохватились, а так это счастливое стечение обстоятельств, потому что крыша держалась ненадежно, причем еще и бетонная, - говорит один из очевидцев.

По словам жителей 8 микрорайона, часть крыши магазина обоев, расположенного рядом с кафе «Кинза», в последнее время держалась на кирпичной опоре, которая опасно отклонялась в сторону. Люди предположили, что она не смогла выдержать веса конструкции и рухнула в ночное время.В ДЧС региона по данному факту сообщили, что вызова не поступало, также, как и в правоохранительные органы.В магазине обоев корреспонденты уточнили детали - обрушения не было. В данный момент проводятся ремонтные работы.Для демонтажа привлечены несколько человек и спецтехника.Напомним, жители 8 микрорайона опасались за данную опору, говоря о том, что ее состояние может привести к обрушению крыши и к возможным жертвам.