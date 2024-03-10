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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 823

Вовремя спохватились: часть крыши магазина едва не обрушилась в Актау

Бетонная крыша магазина обоев, как говорят жители 8 микрорайона, держалась на разваливающейся колонне, что могло привести к обрушению.

Фото автора
По словам жителей 8 микрорайона, часть крыши магазина обоев, расположенного рядом с кафе «Кинза», в последнее время держалась на кирпичной опоре, которая опасно отклонялась в сторону. Люди предположили, что она не смогла выдержать веса конструкции и рухнула в ночное время.

- Вовремя спохватились, а так это счастливое стечение обстоятельств, потому что крыша держалась ненадежно, причем еще и бетонная, - говорит один из очевидцев.


В ДЧС региона по данному факту сообщили, что вызова не поступало, также, как и в правоохранительные органы.

В магазине обоев корреспонденты уточнили детали - обрушения не было. В данный момент проводятся ремонтные работы.

Для демонтажа привлечены несколько человек и спецтехника.

Напомним, жители 8 микрорайона опасались за данную опору, говоря о том, что ее состояние может привести к обрушению крыши и к возможным жертвам.

Вовремя спохватились: часть крыши магазина едва не обрушилась в Актау





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Комментарии ( 1 )

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  • Yevgeniy 24
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:17
Если-бы 6 марта фото этого столба не опубликовали тут на сайте я думаю что были бы жертвы. Пока народ сам не начнет поднимать кипишь ничего не делается, впрочем как и всегда в нашем городе. Не понятно за что ответственные лица миллионы свои получают?
 
 

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