В Мангистауской области подтверждено более 4 тысяч случаев заболевания корью

- С 13 ноября 2023 года проводится массовая иммунизация против кори детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней. С начала дополнительной иммунизации по 11 марта 2024 года в Мангистау привито 65 279 человек, - рассказали в пресс-службе департамента.

- Напоминаем, что детям, не имеющим профилактических прививок против кори, необходимо пройти вакцинацию. Вы подвергаете риску здоровье своих детей, отказываясь от прививок. Потому что, каждый не вакцинированный ребенок может быть подвержен таким осложнениям, как пневмония, энцефалит, отит. С помощью вакцины можно сформировать коллективный иммунитет и остановить вспышку болезни. Помните, что ваше здоровье и здоровье вашего ребенка в ваших руках, - призвали в департаменте.

Из 4 111 заболевших корью 725 - дети до одного года рождения, 2 407 - дети от года до 14 лет, 155 – подростки в возрасте 15-18 лет, 824 – от 19 лет и старше.В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области остается нестабильной. В последний раз вспышка заболевания в регионе была зафиксирована в 2015. Тогда было зарегистрировано 292 случая, в 2019 году – 1 422 случая и в 2020 году – 361 случай. В республике зарегистрировано 99 110 больных с подозрением на корь, подтвержден диагноз 47 871 больного.