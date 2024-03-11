В Мангистау отмечается снижение заболеваемости коронавирусом

Фото из архива Lada.kz
В 2023 году в Мангистауской области был зарегистрирован 71 факт инфицирования. Это больше показателя текущего года на девять случаев.
- Из 62 заболевших 53 – это жители Актау, в Мунайлинском районе заболели шесть человек, в Мангистауском районе – два жителя, в Тупкараганском районе - один человек. Шестеро из заболевших - дети в возрасте до 14 лет, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.
Со слов главного государственного санитарного врача региона, большинство людей, инфицированных вирусом, испытывали легкие и умеренные симптомы респираторного заболевания, и выздоравливают без необходимости специального лечения. При этом у некоторых людей оно протекает в тяжелой форме, требующей медицинского вмешательства.
- Тяжелая форма заболевания чаще развивается у пожилых людей и лиц с фоновыми патологиями, в частности сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными, онкологическими заболеваниями и диабетом. Риск заражения COVID-19 тяжелого течения болезни или смерти от нее угрожает любому человеку, независимо от возраста, - заметила руководитель департамента.
Чтобы предотвратить заражение, необходимо принять следующие меры:
- сделать прививку;
- держаться на расстоянии не менее 1 метра от окружающих, даже если у них не наблюдается признаков заболевания;
- носить хорошо прилегающую маску при невозможности соблюдения физической дистанции и при нахождении в плохо проветриваемых пространствах;
- избегать закрытых помещений, предпочитая им открытые, хорошо вентилируемые пространства. Открывать окна в помещениях;
- регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком;
- прикрывать рот и нос при кашле и чиханье;
- при плохом самочувствии оставаться дома и изолироваться от окружающих до момента выздоровления.
Наиболее распространенные симптомы:
- повышение температуры тела;
- кашель;
- утомляемость;
- потеря вкусовых ощущений или обоняния.
Менее распространенные симптомы:
- боль в горле;
- головная боль;
- боли в мышцах и суставах;
- диарея;
- кожная сыпь или изменение окраски кожи на пальцах рук или ног;
- покраснение или раздражение глаз.
Серьезные симптомы:
- затрудненное дыхание или одышка;
- нарушение речи или двигательных функций либо спутанность сознания;
- боль в груди.
- Из 62 заболевших 53 – это жители Актау, в Мунайлинском районе заболели шесть человек, в Мангистауском районе – два жителя, в Тупкараганском районе - один человек. Шестеро из заболевших - дети в возрасте до 14 лет, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.
Со слов главного государственного санитарного врача региона, большинство людей, инфицированных вирусом, испытывали легкие и умеренные симптомы респираторного заболевания, и выздоравливают без необходимости специального лечения. При этом у некоторых людей оно протекает в тяжелой форме, требующей медицинского вмешательства.
- Тяжелая форма заболевания чаще развивается у пожилых людей и лиц с фоновыми патологиями, в частности сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными, онкологическими заболеваниями и диабетом. Риск заражения COVID-19 тяжелого течения болезни или смерти от нее угрожает любому человеку, независимо от возраста, - заметила руководитель департамента.
Чтобы предотвратить заражение, необходимо принять следующие меры:
- сделать прививку;
- держаться на расстоянии не менее 1 метра от окружающих, даже если у них не наблюдается признаков заболевания;
- носить хорошо прилегающую маску при невозможности соблюдения физической дистанции и при нахождении в плохо проветриваемых пространствах;
- избегать закрытых помещений, предпочитая им открытые, хорошо вентилируемые пространства. Открывать окна в помещениях;
- регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком;
- прикрывать рот и нос при кашле и чиханье;
- при плохом самочувствии оставаться дома и изолироваться от окружающих до момента выздоровления.
Наиболее распространенные симптомы:
- повышение температуры тела;
- кашель;
- утомляемость;
- потеря вкусовых ощущений или обоняния.
Менее распространенные симптомы:
- боль в горле;
- головная боль;
- боли в мышцах и суставах;
- диарея;
- кожная сыпь или изменение окраски кожи на пальцах рук или ног;
- покраснение или раздражение глаз.
Серьезные симптомы:
- затрудненное дыхание или одышка;
- нарушение речи или двигательных функций либо спутанность сознания;
- боль в груди.
- При появлении серьезных симптомов следует немедленно обращаться за медицинской помощью. Лицам с легкими симптомами при отсутствии других проблем со здоровьем следует оставаться дома и стараться облегчить симптомы. С момента заражения вирусом и до появления симптомов обычно проходит пять-шесть дней, но в некоторых случаях доходит и до 14 дней, - резюмировала Гульнар Куркинбаева.
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