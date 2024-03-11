В Мангистау отмечается снижение заболеваемости коронавирусом



- Тяжелая форма заболевания чаще развивается у пожилых людей и лиц с фоновыми патологиями, в частности сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными, онкологическими заболеваниями и диабетом. Риск заражения COVID-19 тяжелого течения болезни или смерти от нее угрожает любому человеку, независимо от возраста, - заметила руководитель департамента.



- При появлении серьезных симптомов следует немедленно обращаться за медицинской помощью. Лицам с легкими симптомами при отсутствии других проблем со здоровьем следует оставаться дома и стараться облегчить симптомы. С момента заражения вирусом и до появления симптомов обычно проходит пять-шесть дней, но в некоторых случаях доходит и до 14 дней, - резюмировала Гульнар Куркинбаева.

В 2023 году в Мангистауской области был зарегистрирован 71 факт инфицирования. Это больше показателя текущего года на девять случаев.- Из 62 заболевших 53 – это жители Актау, в Мунайлинском районе заболели шесть человек, в Мангистауском районе – два жителя, в Тупкараганском районе - один человек. Шестеро из заболевших - дети в возрасте до 14 лет, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.Со слов главного государственного санитарного врача региона, большинство людей, инфицированных вирусом, испытывали легкие и умеренные симптомы респираторного заболевания, и выздоравливают без необходимости специального лечения. При этом у некоторых людей оно протекает в тяжелой форме, требующей медицинского вмешательства.- сделать прививку;- держаться на расстоянии не менее 1 метра от окружающих, даже если у них не наблюдается признаков заболевания;- носить хорошо прилегающую маску при невозможности соблюдения физической дистанции и при нахождении в плохо проветриваемых пространствах;- избегать закрытых помещений, предпочитая им открытые, хорошо вентилируемые пространства. Открывать окна в помещениях;- регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком;- прикрывать рот и нос при кашле и чиханье;- при плохом самочувствии оставаться дома и изолироваться от окружающих до момента выздоровления.- повышение температуры тела;- кашель;- утомляемость;- потеря вкусовых ощущений или обоняния.- боль в горле;- головная боль;- боли в мышцах и суставах;- диарея;- кожная сыпь или изменение окраски кожи на пальцах рук или ног;- покраснение или раздражение глаз.- затрудненное дыхание или одышка;- нарушение речи или двигательных функций либо спутанность сознания;- боль в груди.