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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 381

За нарушение правил безопасности привлекли более ста мотоциклистов и мопедистов в Мангистау

В Мангистау провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Лады
По информации стражей порядка, в период с 7 по 9 марта на территории Мангистауской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». По его итогам на водителей двухколёсной техники за нарушение правил дорожного движения составлены 113 административных протоколов и 31 мотоцикл водворен на штрафную стоянку.

Оперативно-профилактическое мероприятие носило в основном предупреждающий характер, говорят в полиции. По казахстанской статистике, зачастую за рулем мототранспорта находятся молодые люди, которые не имеют достаточных навыков вождения, не соблюдают, а порой и не знают правил дорожного движения. Техническое состояние их мотоциклов оставляет желать лучшего. Также мотоциклистам разъяснялись правила соблюдения тишины на дорогах.



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