За нарушение правил безопасности привлекли более ста мотоциклистов и мопедистов в Мангистау

По информации стражей порядка, в период с 7 по 9 марта на территории Мангистауской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». По его итогам на водителей двухколёсной техники за нарушение правил дорожного движения составлены 113 административных протоколов и 31 мотоцикл водворен на штрафную стоянку.



Оперативно-профилактическое мероприятие носило в основном предупреждающий характер, говорят в полиции. По казахстанской статистике, зачастую за рулем мототранспорта находятся молодые люди, которые не имеют достаточных навыков вождения, не соблюдают, а порой и не знают правил дорожного движения. Техническое состояние их мотоциклов оставляет желать лучшего. Также мотоциклистам разъяснялись правила соблюдения тишины на дорогах.