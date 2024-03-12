Диагностика – враг рака: что нового в лечении онкологических заболеваний в Мангистау

- Всего в 2023 году в регионе выявлено 1043 случая заболевания раком, это на 16% больше, чем в 2022 году. Чаще всего обнаруживают рак молочной железы, шейки матки, а также рак желудка и кишечного тракта — это чуть ли не половина от общего количества выявленных случаев. Тому причиной разные факторы - от экологии до питания и депрессии.

- В 2023 году в нашем онкологическом диспансере лечение прошли более 4700 человек. В частности, химиотерапию в дневном стационаре получили 1000 больных, в круглосуточном – 1700 и в кабинете амбулаторной химиотерапии лечение получили порядка 730 пациентов.

- Современная медицина не только научилась распознавать сигналы беды, но и «уничтожать» злостного врага на ранней стадии. Вот почему регулярное прохождение диспансеризации считается лучшим способом предотвращения многих серьезных заболеваний, том числе онкологических. В онкодиспансере проводятся скрининги, они доступны всем гражданам нашего региона. К примеру, на рак легких нужно проверяться будучи старше 50 лет, проверить рак шейки матки, как и молочной железы, следует после 30, а лучше после 25 лет.

- Во всём мире лечение злокачественных новообразований проводится по единым международным протоколам. Существует единый стандарт лечения, по которому пациент получает одинаковое лечение как в Казахстане, так и за рубежом. Да, новое оборудование сначала появляется за рубежом, потом приходит к нам. Но на сегодняшний день необходимости выезжать для обследования и лечения в другие страны нет, такое же оборудование имеется и у нас. Созданы все условия для проведения клинических и диагностических исследований. Есть лаборатория для проведения иммуноцитохимических, иммуногистохимических, гистологических, цитологических и клинических исследований, проведения момографии и томосинтеза, определения эндоскопического уровня, КТ и МРТ. Нет дефицита и в лекарствах.



- Недостатка в специалистах также не наблюдается. По всем направлениям онкологии - химиотерапии, лучевой терапии и хирургическому вмешательству имеются кандидаты, доктора медицинских наук, специалисты по диагностике и лечению.

- Совершенно верно. За границей обещают горы, но это сплошная реклама, направленная на то, чтобы получить деньги. Как я уже отметил, у нас есть хорошие специалисты, оборудование, и те же лекарства, причем, бесплатные. Тем более, что есть возможность бесплатно пройти дорогостоящие процедуры диагностики КТ и МРТ. В каждой поликлинике по медицинской системе через «Онкопрограмму» оказывают услуги на месте. Да, люди едут за рубеж, но часто возвращаются и идут к нам, зачастую, когда болезнь зашла слишком далеко. Поэтому не нужно терять драгоценное время на поездки. Да и деньги тоже – они еще пригодятся.

- Знаете, сюда я попал, можно сказать, случайно. В студенческие годы не понимал, как же врачи в онкодиспансерах работают. А сам уже 17 лет здесь! До этого работал хирургом общей практики, экстренным хирургом, мечтал стать кардиохирургом. Но потом, попав в эту специализацию, увлекся, интересно стало. Да, бывает трудно. Люди приходят со стрессом, порой в отчаянии. Нужно выводить их из этого состояния. А для этого самому нужно быть в бодром настрое, про свои проблемы забыть, точнее, не показывать их – пациенту и так трудно. Необходимо помочь, приободрить человека, настрой много значит в успешном исходе. Ну и радости у нас много, это когда видишь хорошие результаты своей работы. Бывает, что бывшие пациенты, которых лечил 5-10 лет назад, подходят к тебе, здороваются, говорят: вы мне делали операцию. Приятно.

- К сожалению, у моей мамы рак диагностировали, когда болезнь была уже запущена. Я упустил важный момент. Это моя боль. Говорил себе: «Зачем я работаю здесь, если не могу помочь своим близким?». Может быть, это послано мне, как испытание... Этот момент пришелся на ковид, когда была суматоха.

- Да, конечно. После коронавируса был отмечен резкий всплеск онкозаболеваений. Ковид снижает иммунитет, и рак начинает прогрессировать. Даже люди, которые лечились 5-10 лет назад, начинают снова заболевать. Когда депрессия, иммунитет ослабевает, добавьте сюда еще плохое питание, скверную экологию - начинается мутация онкологических клеток. И это раку на руку. Основная проблема заключается в том, что в организме человека каждый день происходят генетические поломки, из-за которых и образуются клетки, способные запускать раковый механизм. Поэтому нужно укреплять иммунитет, избегать депрессии, хотя бы иногда посещать психолога, больше двигаться, хорошо питаться, употреблять витамины. Ну, и, конечно, проходите скрининг, компьютерную томографию. Ну а наша задача - повысить доступность онкопомощи, чтобы любой человек мог получить своевременное и качественное лечение.

В Мангистау все чаще стали ставить диагнозы, связанные с онкологическими заболеваниями. По данным онкодиспансера, на сегодня количество людей с этим заболеванием насчитывает порядка 5,5 тысячи человек. Но, как говорят врачи, это не люди стали больше болеть раком, а методы диагностики стали эффективнее, и выявлять болезнь можно теперь на ранних стадиях.Ерхан Сайлаубекович Абитаев, заведующий отделением торакальной и абдоминальной хирургии, и заместитель Мангистауского областного онкологического диспансера. Родился в Карагандинской области в 1986 году. В Караганде окончил Государственный медицинский институт. Работал онкологом-хирургом в онкодиспансере Караганды, торакальным хирургом в кардиохирургическом отделении «Научный национальный медицинский центр» в г.Астана и также на других разных должностях. Проводит консультации по диагностике и лечению онкологических заболеваний, в том числе химиотаргетной терапии, участвует в научных конференциях.Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что рак – это не приговор. Врачи научились лечить даже запущенные формы рака. Сегодня это хроническое заболевание, с которым можно полноценно жить – растить детей, работать, путешествовать. А при начале лечения на ранней стадии достижима ремиссия, которая может продолжаться всю жизнь.Главные помощники врачей – сами граждане, которые должны сознательно относиться к своему здоровью. Врач говорит, что чем больше совокупных причин, оказывающих влияние на иммунитет, чем длительнее их воздействие, тем выше риск возникновения злокачественных новообразований. Поэтому надо внимательно относиться к своему здоровью.