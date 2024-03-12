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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 19:25

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В Мангистау стартовал Кубок республики по художественной и эстетической гимнастике

В Мангистауской области стартовал Кубок РК по художественной и эстетической гимнастике, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменок из 12 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент. От Мангистау будут соревноваться 15 спортсменок и 6 групп спортсменок. Оценивать выступления будут 45 судей.

В церемонии открытия приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш, президент региональной федерации художественной и эстетической гимнастики Аида Садаткызы.

«Художественная и эстетическая гимнастика сегодня динамично развивается в нашем регионе. В частности, с каждым днем растет число наших спортсменок, получивших звание мастера спорта РК, кандидата в мастера спорта РК. Кроме того, данный вид спорта относится к числу олимпийских. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии художественной и эстетической гимнастики», - сказал Максат Мукаш.


Президент Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики Аида Садаткызы отметила, что соревнования станут новым опытом для спортсменок.

В Мангистау стартовал Кубок республики по художественной и эстетической гимнастике



«Уважаемые спортсмены и любители спорта! Добро пожаловать на Кубок республики по художественной и эстетической гимнастике! Уверена, что сегодняшние состязания дадут новый импульс и новый виток развития для наших спортсменов. Подобные соревнования, несомненно, повлияют на закалку юных спортсменов. Желаю участникам только удачи!» - сказала Аида Садаткызы.


Всего в Мангистау этим видом спорта занимаются около 1200 спортсменов. Одна из них - участница сегодняшнего Кубка РК - Айару Саламат. Жанаозенской гимнастке 7 лет. Она занимается художественной гимнастикой с 3 лет. Юная спортсменка рассказала, что хочет занять первые места.

В Мангистау стартовал Кубок республики по художественной и эстетической гимнастике


«К сегодняшним соревнованиям я готовилась около 2 месяцев. Я также учу свою маленькую сестру дома, потому что люблю этот вид спорта. Я хочу в будущем достичь больших высот», - сказала Айару Саламат.


Отметим, что соревнования продлятся 3 дня. Победители войдут в состав национальной сборной РК.



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