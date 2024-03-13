На какие продукты жители Мангистау тратят большую часть своих средств

В Казахстане наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые периоды, приходятся на мясо и мясопродукты (17,4 %), хлебопродукты и крупяные изделия (8%).В среднем в IV квартале 2023 года один житель Мангистауской области съел 26,3 килограмма хлебопродуктов и крупяных изделий и 22,3 килограмма мяса и мясопродуктов. На рыбу и морепродукты пришлось 2,7 килограмма, молоко и молочные продукты – 47,5 килограмма, яйца – 4,5 штук, фрукты – 20,3 килограмма, овощи – 20,6 килограмма, картофель – 10,5 килограмма, сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 9,5 килограмма.Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в области Жетісу, Жамбылской, Акмолинской областях, а самый низкий – в Шымкенте.Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.Потребление основных продуктов питания в среднем на душу населения – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.