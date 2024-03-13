Акушер-гинеколог проводит бесплатный прием жительниц Мангистау

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Радха Арипова является представителем АО «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии» в Алматы.
Бесплатные приемы проходят 13, 14 и 15 марта.
Жительницы региона могут получить профессиональную консультацию и диагностику, лечение с применением передовых методов и технологий, консультацию по программе «Аңсаған сәби» и по видам бесплодия.
Контакты для справок: +7 (702) 561-60-49.
Адрес: 26 микрорайон, здание №57, перинатальный центр, приемный покой.
Бесплатные приемы проходят 13, 14 и 15 марта.
Жительницы региона могут получить профессиональную консультацию и диагностику, лечение с применением передовых методов и технологий, консультацию по программе «Аңсаған сәби» и по видам бесплодия.
Контакты для справок: +7 (702) 561-60-49.
Адрес: 26 микрорайон, здание №57, перинатальный центр, приемный покой.
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