Как жителям Мангистау оплатить налог по приобретенной или проданной машине?

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Как пояснили специалисты, в случае передачи права собственности (продажи либо мены - договор мены используется для передачи товаров в чужую собственность, а также имущественных прав на эти товары - прим.автора) на автомобиль другому лицу для перерегистрации и снятия с учета транспортного средства передающей стороне необходимо оплатить налоги за продаваемый объект за весь свой фактический период владения.
Сумма налога для того, кто продает «железного коня», исчисляется за период с первого числа месяца, в котором было приобретено право собственности, до первого числа месяца, в котором такое право передано.
Для тех же, кто покупает, сумма налога исчисляется за период с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности на автомобиль, до конца налогового периода или до первого числа месяца, в котором приобретающей стороной впоследствии было передано такое право.
Как рассчитать сумму налога и где его можно оплатить, читайте здесь.
Сумма налога для того, кто продает «железного коня», исчисляется за период с первого числа месяца, в котором было приобретено право собственности, до первого числа месяца, в котором такое право передано.
Для тех же, кто покупает, сумма налога исчисляется за период с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности на автомобиль, до конца налогового периода или до первого числа месяца, в котором приобретающей стороной впоследствии было передано такое право.
Как рассчитать сумму налога и где его можно оплатить, читайте здесь.
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