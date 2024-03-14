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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 726

Молодая пара в Актау заключила брак в праздничный день Амал

Молодоженам сегодня, 14 марта, вручили свидетельство о браке, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Для супругов Самата Суюндикова и Нурай Едильбаевой сегодняшний день особенный. В праздник Амал они создали семью.

Молодая пара в Актау заключила брак в праздничный день Амал


- Мы рады, что день бракосочетания совпал с праздником Амал. Всех жителей города с праздником! Желаю всем здоровья и благополучия вашим семьям, - сказал Самат Суюндиков.


Молодая пара в Актау заключила брак в праздничный день Амал


Председатель Актауского городского совета ветеранов Картбай Аманжол благословил молодую семью.

- Поздравляю молодоженов с законным браком. Пусть их счастливая жизнь будет долгой и наполненной радостью. Пусть их семья станет образцом для всех, а их пример сделает нашу страну более сильной и единой, - сказал председатель Актауского городского совета ветеранов Картбай Аманжол.


Молодая пара в Актау заключила брак в праздничный день Амал



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