Молодая пара в Актау заключила брак в праздничный день Амал

- Мы рады, что день бракосочетания совпал с праздником Амал. Всех жителей города с праздником! Желаю всем здоровья и благополучия вашим семьям, - сказал Самат Суюндиков.

- Поздравляю молодоженов с законным браком. Пусть их счастливая жизнь будет долгой и наполненной радостью. Пусть их семья станет образцом для всех, а их пример сделает нашу страну более сильной и единой, - сказал председатель Актауского городского совета ветеранов Картбай Аманжол.

Для супругов Самата Суюндикова и Нурай Едильбаевой сегодняшний день особенный. В праздник Амал они создали семью.Председатель Актауского городского совета ветеранов Картбай Аманжол благословил молодую семью.