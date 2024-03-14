В Актау пройдёт ярмарка сельскохозяйственной продукции

- В 26 микрорайоне на стоянке возле медицинского центра «Қасиет» состоится ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города, - сообщили в акимате Актау.

Ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города пройдёт 16 марта в 26 микрорайоне.На ярмарке будут представлены продовольственные товары, которые можно будет приобрести, как утверждают в городском акимате, по доступным ценам.