Победитель в конных скачках в Мангистау получил три миллиона тенге

В рамках праздника вчера, 13 марта, в Мангистау прошли конные скачки на дистанции 21 километр. В состязаниях приняли участие 15 всадников. Главный приз завоевал Есенгали Суиндиков, второе место у Асхата Телеугусова, а третью ступень пьедестала почета занял Ералы Ибасов. Победителям вручили призы. За первое место — три миллиона тенге, за второе — один миллион тенге, а за третье - 500 тысяч тенге.Увлекательными были и состязания по Аламан байге, где первенство оспаривали 37 наездников. По итогам состязаний первое место у жителя Мунайлинского района Амана Жумамуратова и его коня Дау Курен, вторым к финишу пришел красавец Мустанг, он принадлежит семье Аншибаевых из Актау, ну а «бронза» досталась уральскому наезднику Шангерею Мухамеджану, его Сельбия позволила попасть в медальную зону. Победителю Аламан байги вручили главный приз — автомобиль, обладатели второго и третьего места награждены денежными призами — три и 1,5 миллиона тенге соответственно.В собачьих бегах, которые прошли 10 марта, участвовали 25 борзых со всего Мангистау. Из них были выбраны восемь собак. Они должны были преодолеть расстояние до финиша, преследуя приманку. В результате, первое место взял Динмухаммед Бактыбай со своей борзой Таймас, второе место - у жителя села Акшукур - Есмурата Суйеубергенова с его молниеносной Кумай, а тройку сильнейших закрыли житель села Умирзак - Сержан Нуриев и его Барон.