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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 8

Дождливые выходные прогнозируют синоптики Мангистау

Cпециалисты РГП «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Мангистауской области составили неутешительный прогноз для любителей безоблачной и жаркой погоды.

фото с сайта baltija.eu
Так, сегодня, 15 марта, на юге, западе и востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный 9-14, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, в центре области временами порывы 23 м/с.

«В Актау 15 марта переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 10-12 тепла», - сообщили в РГП «Казгидромет».


В субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, к ветру прибавятся осадки в виде дождя, говорят синоптики.

«В субботу, 16 марта, ночью на западе, юге области осадки (дождь, снег), днем дождь, на западе области сильный ветер. В воскресенье, 17 марта, на западе, юге области сильный дождь. Ветер юго-восточный 16 марта 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с, 17 марта 9-14, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха 16 марта ночью 3-8 тепла, на востоке области 0 градусов, днем 7-12 тепла, на западе области 15 тепла, 17 марта ночью 3-8 тепла, днем 5-10 тепла», - говорят синоптики.


Для справки: на севере области расположен крупный Железнодорожный район – Бейнеуский. На юге области раскинулся Каракиянский район. Мангистауский район относится к восточной стороне региона. Областной центр (Актау) и Мунайлинский районы - к западной его части.



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