Автомобильную трассу перекроют в Актау из-за ремонта на железной дороге

- Работы будут вестись в направлении «станция «Мангистау» – станция «Актау – Порт». Будет производиться замена рельсошпальной решетки, - сообщили в АО «Каскор-Сервис».

На участке в селе Мангистау Мунайлинского района 19 марта с 10:00 до 18:00 часов будет проводиться замена рельсошпальной решетки на железнодорожном переезде №2. По этой причине для водителей автомобилей введут временные ограничения движения.В компании предоставили схему краткосрочных дорожных работ.