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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 13:03

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Назначен новый руководитель Центра подготовки олимпийского резерва Мангистауской области

Руководитель регионального управления физической культуры и спорта Максат Мукаш назначил новым руководителем коммунального государственного учреждения «Мангистауский областной центр подготовки олимпийского резерва» Бисекенова Манарбека Жубаткановича, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

фото ЦОК Мангистауской области
Манарбек Бисекенов родился в 1979 году в селе Шетпе Мангистауской области. Получил образование в Казахской академии спорта и туризма по специальности «Физическая культура и спорт». Является почетным гражданином Мангистауского района.

В 2019 году стал мастером спорта РК международного класса по самбо, мастером спорта РК по қазақ күресі, чемпионом мира среди мастеров спорта по самбо.

Награжден орденом Федерации Самбо РК «За большой вклад в развитие самбо в Республике Казахстан», нагрудным знаком Агентства РК по делам спорта и физической культуры «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике Казахстан», орденом Федерации Дзюдо РК «Дзюдо тарданы» III степени за большой вклад в развитие дзюдо в Республике Казахстан, а также нагрудным знаком «Самбо Санлағы» республиканского общественного объединения «Федерация Самбо», нагрудным знаком «Почетный работник спорта РК».

Свою трудовую деятельность Манарбек Бисекенов начал в 2000 году тренером по дзюдо и самбо в спортивном клубе Мангистауского района.

С 2007 по 2014 годы работал тренером по дзюдо и самбо в Мангистауской районной спортивной школе.

С 2014 года по март 2024 года работал руководителем Специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

В 2023 году избран депутатом Актауского городского маслихата 8 созыва.

За годы работы руководителем Специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» были подготовлены 5 чемпионов мира по самбо, 16 призеров чемпионатов мира по дзюдо и самбо, 20 чемпионов Азии по дзюдо и самбо, 8 мастеров спорта международного класса по дзюдо и самбо, 56 мастеров спорта РК по дзюдо, самбо и қазақ күресі. Кроме того, спортивная школа «Жас Батыр» за 9 лет 4 раза по Республике и 6 раз по области была номинирована на лучшую спортивную школу.



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