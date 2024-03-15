Стая собак напугала детей в Мангистау

«Мы проживаем на улице Акмаржан. Дети каждый день самостоятельно ездят в школу, и вчера, 14 марта, примерно в 10 часов 30 минут дочь с сыном (им по 7-8 лет) ждали автобус, там на них набросилась стая собак. Благо, не покусали, но, напугали сильно. Бегали в основном за дочкой, сын в это время прибежал к дому и пытался докричаться до меня в окно. Дочка, придя домой, истерично плакала от сильного испуга», - описала ситуацию женщина.



«Видео вначале не четкое, сложно разобрать, но под конец ее видно. Хотела выразить огромную благодарность водителю «Газели», который попытался отпугнуть животных. Хочется, чтобы соответствующие органы как-то взялись за эту ситуацию. Это не первый случай нападения собак на нашей улице как на детей, так и на взрослых. Сама лично месяц назад, гуляя с коляской, наткнулась на эту стаю, тоже пришлось отбиваться. Детей отпускать на улицу страшно. По ночам спать невозможно от их лая. Настоятельно прошу, примите меры, пока не случилось непоправимое», - написала женщина.





«Охранник наш рассказывал, что уже несколько раз так на детей кидались. Приходилось отбивать. Сама я из окна видела, как на мужчину накинулись, лаяли на него громко. Конкретно на моих детей это уже второй раз нападение. Ну, что бы кусать - не было такого. Я периодически выхожу с коляской во двор. Тоже рычат или лают, когда рядом прохожу. В общем, страшно выходить. Дети тоже уже второй день из дома не выходят, боятся. Даже в магазин, который в доме находится», - говорит жительница Акмаржана.

По словам женщины, это не первый случай, когда собаки ведут себя агрессивно по отношению к прохожим. Она и сама не раз была напугана бродячими псами, которые лаяли на нее во время прогулок с ребенком в коляске. Старшие дети, по словам матери, боятся самостоятельно выходить на улицу, несмотря на то, что подобные «нападения» еще ни разу не заканчивались укусами.К своему рассказу она приложила видеодоказательство происшествия, где видно, как девочка в бежевой куртке падает на землю, а собаки вокруг нее лают. Потом ребенок встает и убегает.По словам жительницы Акмаржана, стая состоит примерно из 10 собак, часть которых чипирована.За комментариями мы обратились в управление сельского хозяйства региона, и ожидаем ответа от уполномоченной в данных вопросах организации.