Стая собак напугала детей в Мангистау

стоп кадр из видео
По словам женщины, это не первый случай, когда собаки ведут себя агрессивно по отношению к прохожим. Она и сама не раз была напугана бродячими псами, которые лаяли на нее во время прогулок с ребенком в коляске. Старшие дети, по словам матери, боятся самостоятельно выходить на улицу, несмотря на то, что подобные «нападения» еще ни разу не заканчивались укусами.
К своему рассказу она приложила видеодоказательство происшествия, где видно, как девочка в бежевой куртке падает на землю, а собаки вокруг нее лают. Потом ребенок встает и убегает.
По словам жительницы Акмаржана, стая состоит примерно из 10 собак, часть которых чипирована.
За комментариями мы обратились в управление сельского хозяйства региона, и ожидаем ответа от уполномоченной в данных вопросах организации.
«Мы проживаем на улице Акмаржан. Дети каждый день самостоятельно ездят в школу, и вчера, 14 марта, примерно в 10 часов 30 минут дочь с сыном (им по 7-8 лет) ждали автобус, там на них набросилась стая собак. Благо, не покусали, но, напугали сильно. Бегали в основном за дочкой, сын в это время прибежал к дому и пытался докричаться до меня в окно. Дочка, придя домой, истерично плакала от сильного испуга», - описала ситуацию женщина.
К своему рассказу она приложила видеодоказательство происшествия, где видно, как девочка в бежевой куртке падает на землю, а собаки вокруг нее лают. Потом ребенок встает и убегает.
«Видео вначале не четкое, сложно разобрать, но под конец ее видно. Хотела выразить огромную благодарность водителю «Газели», который попытался отпугнуть животных. Хочется, чтобы соответствующие органы как-то взялись за эту ситуацию. Это не первый случай нападения собак на нашей улице как на детей, так и на взрослых. Сама лично месяц назад, гуляя с коляской, наткнулась на эту стаю, тоже пришлось отбиваться. Детей отпускать на улицу страшно. По ночам спать невозможно от их лая. Настоятельно прошу, примите меры, пока не случилось непоправимое», - написала женщина.
По словам жительницы Акмаржана, стая состоит примерно из 10 собак, часть которых чипирована.
«Охранник наш рассказывал, что уже несколько раз так на детей кидались. Приходилось отбивать. Сама я из окна видела, как на мужчину накинулись, лаяли на него громко. Конкретно на моих детей это уже второй раз нападение. Ну, что бы кусать - не было такого. Я периодически выхожу с коляской во двор. Тоже рычат или лают, когда рядом прохожу. В общем, страшно выходить. Дети тоже уже второй день из дома не выходят, боятся. Даже в магазин, который в доме находится», - говорит жительница Акмаржана.
За комментариями мы обратились в управление сельского хозяйства региона, и ожидаем ответа от уполномоченной в данных вопросах организации.
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