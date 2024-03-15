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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 19:21

Просмотров: 11

Минтруда: Для бастующих в Мангистау есть вакантные места

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев в СЦК высказался о трудоустройстве бастующих в Мангистауской области нефтяниках, сообщает Zakon.kz.

фото с сайта ratel.kz
Олжас Ордабаев заявил, что конкретной информации именно по трудоустройству бастующих нефтяников у него нет.  

- По статусу, у меня нет информации, нужно уточнить. В целом, всем гражданам, которые в Мангистауской области обращались за работой, наш карьерный центр предлагает свободные вакансии. В том числе и тем не трудоустроенным гражданам, которые сейчас находятся в состоянии забастовок. Им всем предлагали свободные вакансии в их населенных пунктах, кто-то из них согласился, кто-то нет, но всем предлагаются свободные рабочие места, – заявил он корреспонденту Zakon.kz.

При этом он отметил, что на электронной бирже труда Жанаозена имеется 629 активных вакансий.

- Рабочие места есть свободные. Всех призываем приходить, мы постараемся найти рабочие места. Они есть в соответствии с теми профессиями, которыми обладают эти граждане. Есть, что предложить, – резюмировал вице-министр.



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