Принудительно снесены пять строительных объектов в Мангистау

В Мангистауском областном суде состоялся круглый стол на тему «Возвращение земель государству».



На совещании было озвучено, что на сегодняшний день по 29-ти из 32-х поданных исков приняты решения о сносе построек.



В настоящее время пять объектов были принудительно снесены по решению суда, сообщает пресс-служба областного суда.



Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, областная прокуратура просит уполномоченные органы строго контролировать выполнение конкретных мер в рамках ликвидации и предотвращения незаконной передачи земельных участков.