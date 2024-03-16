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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 997

Принудительно снесены пять строительных объектов в Мангистау

По факту сноса или легализации незаконных построек в суд подано 32 иска, передает пресс-служба Мангистауского областного суда.

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В Мангистауском областном суде состоялся круглый стол на тему «Возвращение земель государству».

На совещании было озвучено, что на сегодняшний день по 29-ти из 32-х поданных исков приняты решения о сносе построек.

В настоящее время пять объектов были принудительно снесены по решению суда, сообщает пресс-служба областного суда.

Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, областная прокуратура просит уполномоченные органы строго контролировать выполнение конкретных мер в рамках ликвидации и предотвращения незаконной передачи земельных участков.



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