Жители Актау раскритиковали очередную посадку деревьев

- Как это назвать - позором или кощунством? Выглядит так, как будто просто для галочки воткнули оголенные ветки в землю и отчитались начальству, - говорит жительница 19А микрорайона Шолпан.

Жители 19А микрорайона говорят, что саженцы деревьев не подают признаков жизни. К тому же нет положенных лунок, растения засыпаны ракушечником. Стоит отметить, что перед музеем Абиша Кекильбаева их высажено несколько десятков.В Актауском городском отделе ЖКХ ответили, что посадка саженцев проводилась в прошлом году. Как утверждают специалисты, работы были выполнены согласно правилам.Чиновники добавили, что сейчас на участке компания проводит газовую линию, она имеет гарантийное письмо: в случае, если саженцы не приживутся, они обязуются высадить новые.