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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:49

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Жители Актау раскритиковали очередную посадку деревьев

Недовольство по поводу посадки растений высказали местные жители. Чиновники прокомментировали жалобы горожан.

Фото автора
Жители 19А микрорайона говорят, что саженцы деревьев не подают признаков жизни. К тому же нет положенных лунок, растения засыпаны ракушечником. Стоит отметить, что перед музеем Абиша Кекильбаева их высажено несколько десятков.

Жители Актау раскритиковали очередную посадку деревьев


- Как это назвать - позором или кощунством? Выглядит так, как будто просто для галочки воткнули оголенные ветки в землю и отчитались начальству, - говорит жительница 19А микрорайона Шолпан.


Жители Актау раскритиковали очередную посадку деревьев


В Актауском городском отделе ЖКХ ответили, что посадка саженцев проводилась в прошлом году. Как утверждают специалисты, работы были выполнены согласно правилам.

Чиновники добавили, что сейчас на участке компания проводит газовую линию, она имеет гарантийное письмо: в случае, если саженцы не приживутся, они обязуются высадить новые.



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