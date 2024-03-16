Нарушителя на BMW оформила полиция в Актау

На видео водитель BMW заблаговременно включил поворотник, то есть намеренно собирался совершать поворот с левой полосы направо, что запрещено ПДД.В департаменте полиции региона сообщили, что личность водителя установлена. Его привлекли к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги по статье 601 КоАП РК.