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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 367

Поможем вместе: на воскресник в приют приглашают жителей Актау

Уборка проводится каждые выходные в новом приюте для животных. Зоозащитники общественного фонда «Шанс» просят жителей Актау оказать посильную помощь.

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Руководитель фонда Ирина Болатова обратилась к неравнодушным горожанам оказать помощь по очистке и благоустройству новой территории приюта.

Каждые выходные до 25 марта фонд объявляет о проведении субботников и воскресников в 12:00 часов.

Необходима техника, камень, отсев, цемент, щебень, ПГС, паллеты (поддоны деревянные) в любых количествах, автопомощь для перевозки собак.

- Ребята, кого не успеем спасти, нам придется выпускать. Мы этого не хотим, мы не для этого их спасали, чтобы они горели в яме вместе с покрышками. Докажем, что наш город не только живодерами славен, - обратилась Ирина Болатова.


Номер телефона для связи: 8 (701)475-55-49



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Комментарии ( 1 )

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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 17:59
Ребята, кого не успеем спасти, нам придется выпускать.
Зачем брали тогда? Откормили и лошадей на улицу выпускаете что бы людей кусали. Для чего вам приют тогда?
 
 

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