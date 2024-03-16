Поможем вместе: на воскресник в приют приглашают жителей Актау

- Ребята, кого не успеем спасти, нам придется выпускать. Мы этого не хотим, мы не для этого их спасали, чтобы они горели в яме вместе с покрышками. Докажем, что наш город не только живодерами славен, - обратилась Ирина Болатова.

Руководитель фонда Ирина Болатова обратилась к неравнодушным горожанам оказать помощь по очистке и благоустройству новой территории приюта.Каждые выходные до 25 марта фонд объявляет о проведении субботников и воскресников в 12:00 часов.Необходима техника, камень, отсев, цемент, щебень, ПГС, паллеты (поддоны деревянные) в любых количествах, автопомощь для перевозки собак.