Проект нового стадиона в Актау появился в Сети.

- По данному футбольному полю в настоящее время ведутся проектные работы. Как будет подготовлен проект, будет сообщено дополнительно, - заявили в городском отделе культуры, физической культуры и спорта.

В соцсетях пользователи ведут разговоры о строительстве нового стадиона в 1А микрорайоне.Telegram-канал «GOAL KZ» опубликовал эскизный проект, где видно, как будет выглядеть вывеска на входной зоне и брендирование на фасаде стадиона.В Актауском городском отделе культуры, физической культуры и спорта сообщили, что данный земельный участок находится на балансе властей. К футбольному клубу «Каспий» он отношения не имеет. Вся информация, появившаяся в Сети, является фейком.