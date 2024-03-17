Армрестлинг по-адайски: «битву» жительниц Мангистау обсуждают в Сети

В одном из городских пабликов появилось видео, на котором женщины в национальных костюмах борются за профессиональным столом для армрестлинга. Окружающие подбадривают соревнующихся.Как выяснила Lada.kz, кадры были засняты в селе Сенек Каракиянского района. Здесь представители рода Адай-Жеменей в честь праздника Амал устроили соревнования. Помимо мужчин в азарт вошли и женщины, которые в праздничных нарядах попробовали себя в этом виде спорта.Кроме борьбы на руках женщины также соревновались и в поднятии гирь.