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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:27

Просмотров: 744

В мусорном «замесе» оказались жители пятиэтажки в Актау

С очередной свалкой, только уже строительной, столкнулись жители 28 микрорайона.

Фото автора
Жители 28 микрорайона пожаловались на оставшийся строительный мусор возле дома №22. Как оказалось, там построили двухэтажное здание и застройщики не потрудились убрать после работ землю, ракушечник и деревянные козлы.

В мусорном «замесе» оказались жители пятиэтажки в Актау


Люди просят о помощи: собственник здания, по их мнению, должен привести территорию в надлежащий вид.

В мусорном «замесе» оказались жители пятиэтажки в Актау


В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сообщили, что местные жители уже обращались к ним по этой проблеме. Специалисты перенаправили данный вопрос в отдел предпринимательства, где, как пообещали, должны принять меры в отношении собственника здания.



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