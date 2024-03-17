В мусорном «замесе» оказались жители пятиэтажки в Актау

Жители 28 микрорайона пожаловались на оставшийся строительный мусор возле дома №22. Как оказалось, там построили двухэтажное здание и застройщики не потрудились убрать после работ землю, ракушечник и деревянные козлы.Люди просят о помощи: собственник здания, по их мнению, должен привести территорию в надлежащий вид.В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сообщили, что местные жители уже обращались к ним по этой проблеме. Специалисты перенаправили данный вопрос в отдел предпринимательства, где, как пообещали, должны принять меры в отношении собственника здания.