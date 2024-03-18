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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:12

Просмотров: 684

Жителей Мангистау предупредили об отмене ночных рейсов в Астану в мае

Международный аэропорт Астаны с 1 мая 2024 года временно не будет принимать и выпускать рейсы в ночное время суток, сообщается на сайте столичного аэропорта.

Фото kapital.kz
Пресс-служба аэропорта Астаны сообщает, что данная мера связана с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

- С 1 мая 2024 года и до окончания ремонта, в период с 22:00 до 6:00 часов местного времени, аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов. В связи с чем вносятся изменения в расписание определенных рейсов авиакомпании, выполняемых из/в Астану, - сообщает пресс-служба.


Международный аэропорт Астаны просит пассажиров заранее скорректировать даты своих поездок и использовать все доступные источники информации, такие как справочные службы авиакомпаний, приложения и службы аэропорта, а также присланные авиакомпаниями уведомления.



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