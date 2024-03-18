В Актау временно закроют дорогу между микрорайонами «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3»

В Актау 19 марта в связи с проведением ремонтных работ на автодороге в микрорайонах «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3» будет временно перекрыт перекресток дорог №18 и №31, возле отеля «Arman».



Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.