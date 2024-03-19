Несколько сёл Мангистау могут получить статус города

Фото из архива Лады
В числе населенных пунктов, которые потенциально могут стать городами, есть села в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях, сообщает Tengrinews.kz.
В список мангистауских потенциальных городов попали сразу 6 поселков: Кызылтобе; Атамекен; Мангистау; Баскудук; Рахат и Бейнеу.
Сегодня на заседании правительства министр нацэкономики Нурлан Байбазаров выступил с докладом по развитию сельских территорий. По словам чиновника, сегодня в стране насчитывается 112 сел с населением более 10 тысяч человек. Из них в 18 населенных пунктах проживает более 30 тысяч человек. По решению маслихатов, им могут придать статус города.
В список мангистауских потенциальных городов попали сразу 6 поселков: Кызылтобе; Атамекен; Мангистау; Баскудук; Рахат и Бейнеу.
Сегодня на заседании правительства министр нацэкономики Нурлан Байбазаров выступил с докладом по развитию сельских территорий. По словам чиновника, сегодня в стране насчитывается 112 сел с населением более 10 тысяч человек. Из них в 18 населенных пунктах проживает более 30 тысяч человек. По решению маслихатов, им могут придать статус города.
Оставьте свой комментарий первым.