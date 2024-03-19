Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.3 KZT
  • €1 = 489.69 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 0

Несколько сёл Мангистау могут получить статус города

В Министерстве национальной экономики представили список сел, которые могут стать городами в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото из архива Лады
В числе населенных пунктов, которые потенциально могут стать городами, есть села в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях, сообщает Tengrinews.kz.

В список мангистауских потенциальных городов попали сразу 6 поселков: Кызылтобе; Атамекен; Мангистау; Баскудук; Рахат и Бейнеу.

Сегодня на заседании правительства министр нацэкономики Нурлан Байбазаров выступил с докладом по развитию сельских территорий. По словам чиновника, сегодня в стране насчитывается 112 сел с населением более 10 тысяч человек. Из них в 18 населенных пунктах проживает более 30 тысяч человек. По решению маслихатов, им могут придать статус города.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика