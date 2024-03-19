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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:11

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Добрую акцию в честь ауызашар провели жительницы на дорогах Актау

Необычную социальную акцию провели молодые девушки из Актау. Они раздавали финики и воду водителям, которые опаздывали домой, попав в пробку в минуты начала ифтара (вечерний приём пищи у мусульман во время священного месяца Рамадан).

стоп кадр из видео
Несколько девушек вышли к центральной дороге с плакатом «Подай сигнал, если держишь оразу». Водители машин, которые откликались на призыв, получали взамен воду и финики.

Видео растрогало пользователей Сети, в особенности тем, что организаторами его выступила молодежь.

Инициатором акции выступила жительница Актау по имени Айкоркем.

«Добрый челлендж! Надо, чтобы участвовали и другие города в честь Священного месяца Рамадан», - писали пользователи.


Ифтар, или как его еще называют – ауызашар, сложно представить без фиников на столе. Считается, что для разговения первыми едят финики, потому что в них заключается большая польза для организма постящегося.




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