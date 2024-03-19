Добрую акцию в честь ауызашар провели жительницы на дорогах Актау

«Добрый челлендж! Надо, чтобы участвовали и другие города в честь Священного месяца Рамадан», - писали пользователи.

Несколько девушек вышли к центральной дороге с плакатом «Подай сигнал, если держишь оразу». Водители машин, которые откликались на призыв, получали взамен воду и финики.Видео растрогало пользователей Сети, в особенности тем, что организаторами его выступила молодежь.Инициатором акции выступила жительница Актау по имени Айкоркем.Ифтар, или как его еще называют – ауызашар, сложно представить без фиников на столе. Считается, что для разговения первыми едят финики, потому что в них заключается большая польза для организма постящегося.