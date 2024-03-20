Житель Актау получил штраф за продажу насвая

Фото: управление полиции города Актау
Насвай у жителя Актау изъяли участковые инспекторы полиции.
Сумма штрафа за нарушение составляет 25 МРП или 92 300 тенге.
Как сообщает Polisia.kz, 18 марта в Казахстане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ), в рамках которого проводится праворазъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию. ОПМ продлится до 31 марта.
Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что насвай изготавливается кустарным методом в антисанитарных условиях. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак.
- Предприниматель, реализовавший запрещенную законом продукцию, был оштрафован по статье 196 (Незаконная торговля товарами или иными предметами) КоАП РК, - сообщили в городском управлении полиции.
Сумма штрафа за нарушение составляет 25 МРП или 92 300 тенге.
Как сообщает Polisia.kz, 18 марта в Казахстане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ), в рамках которого проводится праворазъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию. ОПМ продлится до 31 марта.
Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что насвай изготавливается кустарным методом в антисанитарных условиях. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак.
- В настоящее время Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП, или свыше 92 тысяч тенге. В случае выявления фактов нарушения правил торговли виновные лица будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - сообщил Шынгыс Алекешев.