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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 10:32

Просмотров: 81

В Актау откачали более 373 кубометров дождевой воды

В Актауском городском акимате отчитались о том, какие работы были проведены в областном центре в связи с выпавшими осадками.

Фото: Актауский городской акимат
Сотрудники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» в период ночного дежурства 19 марта и утром 20 марта провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.

Так, 373,30 кубометра воды убрали по адресам:

- автомобильная дорога №12, рядом с банком «Евразия»;

- пересечение автомобильных дорог №22 и №25, рядом с торговым домом «Олжа» в 30 микрорайоне;

- пересечение автомобильных дорог №24 и №15, рядом с жилым комплексом «Грин плаза» в 17 микрорайоне;

- автомобильная дорога №1, дом №59 в 12 микрорайоне;

- автомобильная дорога №22, дом №15 в 31Б микрорайоне;

- пересечение автомобильных дорог №24 и №27, рядом с жилым комплексом «Аяулы ана» в 34 микрорайоне;

- автомобильная дорога №3, рядом с жилым комплексом «Тамшалы» в 14 микрорайоне;

- 17 микрорайон, спортивный комплекс «Халык арена»;

- 16 микрорайон, рядом с жилым комплексом «Инара».

Как отметили в акимате, задействованы два ответственных мастера, 12 дорожных рабочих, три водителя, один бойлер, два автомобиля «ГАЗель», семь мотопомп. Работы продолжаются.

Напомним, 19 марта в Актау прошел обильный дождь. Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение на территории региона и сегодня, 20 марта.

- 20 марта на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в центре региона до 15-20 метров в секунду. по Актау: 20 марта днем ожидается временами сильный дождь, - сказано в сообщении.



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