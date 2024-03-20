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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 11:21

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В Актау впервые пройдет чемпионат Казахстана по асык ату и бес асык

В Актау с 23 по 30 марта впервые пройдет чемпионат Республики Казахстан по национальным видам спорта асык ату и бес асык. Об этом на брифинге в региональном Центре общественных коммуникаций сообщил старший тренер по асык ату по Мангистауской области Илесбай Умаров.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
По словам спикера, в играх асык ату и бес асык примут участие юноши и девушки 2008-2010, 2011-2013 годов рождения.

- Впервые в регионе пройдет такой чемпионат. Он проводится с целью повышения интереса к национальному спорту – асык ату и бес асык, его развития в сельских районах, городах, привитию ценностей, унаследованных от предков. В соревнованиях примут участие 288 спортсменов из 18 регионов республики, - сказал Илесбай Умаров.


Как уточнил старший тренер, виды национального спорта в стране выросли до профессионального уровня. На текущий момент растет популярность игр и интерес к ним среди подрастающего поколения – Школьная лига среди учащихся проходит ежегодно.

По словам Илесбая Умарова, с 2019 года асыки стали делать из пластика. Их вес составляет 30 граммов. В этом году участники чемпионата будут играть, используя пластиковые асыки.

Основная игра стартует в спортивном зале Yessenov University 24 марта в 09:00 часов, 25 марта состоится торжественное открытие чемпионата. Вход свободный.



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