В Актау впервые пройдет чемпионат Казахстана по асык ату и бес асык

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
По словам спикера, в играх асык ату и бес асык примут участие юноши и девушки 2008-2010, 2011-2013 годов рождения.
Как уточнил старший тренер, виды национального спорта в стране выросли до профессионального уровня. На текущий момент растет популярность игр и интерес к ним среди подрастающего поколения – Школьная лига среди учащихся проходит ежегодно.
По словам Илесбая Умарова, с 2019 года асыки стали делать из пластика. Их вес составляет 30 граммов. В этом году участники чемпионата будут играть, используя пластиковые асыки.
Основная игра стартует в спортивном зале Yessenov University 24 марта в 09:00 часов, 25 марта состоится торжественное открытие чемпионата. Вход свободный.
- Впервые в регионе пройдет такой чемпионат. Он проводится с целью повышения интереса к национальному спорту – асык ату и бес асык, его развития в сельских районах, городах, привитию ценностей, унаследованных от предков. В соревнованиях примут участие 288 спортсменов из 18 регионов республики, - сказал Илесбай Умаров.
Как уточнил старший тренер, виды национального спорта в стране выросли до профессионального уровня. На текущий момент растет популярность игр и интерес к ним среди подрастающего поколения – Школьная лига среди учащихся проходит ежегодно.
По словам Илесбая Умарова, с 2019 года асыки стали делать из пластика. Их вес составляет 30 граммов. В этом году участники чемпионата будут играть, используя пластиковые асыки.
Основная игра стартует в спортивном зале Yessenov University 24 марта в 09:00 часов, 25 марта состоится торжественное открытие чемпионата. Вход свободный.
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