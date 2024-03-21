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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 07:33

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Жителей Мангистау приглашают принять участие в экоакции «Час Земли»

В Казахстане 23 марта пройдет экологическая акция «Час Земли». Об этом сообщили в министерстве экологии Казахстана.

Фото: Pixabay
Информацию об акции ведомство опубликовало в социальных сетях.

- 23 марта с 20:30 до 21:30 часов по всей стране стартует всемирная акция «Час Земли». Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. Приглашаем всех вас вместе принять участие в акции, - сказано в сообщении.


Редакция Lada.kz уточнила в департаменте экологии Мангистауской области, будет ли в этом году акция проводиться в нашем регионе.

- Да, мероприятия в рамках акции «Час Земли» пройдут и у нас. Жители могут принять участие, - сообщил руководитель регионального департамента экологии Армат Жусипкалиев.


Для справки

Час Земли – самая массовая международная экологическая акция, которая проводится во всем мире по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Она насчитывает 2 000 000 000 участников по всему миру – это 180 стран и 7000 тысяч городов. Мероприятие призвано стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В 2024 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны.



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