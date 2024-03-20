Какой погода будет в Мангистау в праздничные дни

- В Актау 21 марта будет облачно, прогнозируется дождь. Ветер северо-восточный, северный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4..+6 градусов Цельсия, днем +7+9 градусов, - сообщили синоптики.

По словам специалистов, на Мангистаускую область оказывает влияние обширный южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы, поэтому в регионе сохранится неустойчивый характер погоды.Двадцать первого марта на западе, юге, востоке области ожидается дождь, ночью на юге – сильный дождь. На западе, юге региона – туман. Ветер северо-восточный, северный, скоростью 9-14 метров в секунду, ночью на юго-западе порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1+6 градусов Цельсия, днем до +5+10 градусов.Двадцать второго марта на запад и юг области опустится туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, скорость – 9-14 метров в секунду. Ночью ожидается -2-3 градуса, днем +10+15 градусов, на северо-востоке региона до 7 градусов тепла.Двадцать третьего марта ночью прогнозируется +1..+6 градусов, днем +10..15 градусов, на юге области +18 градусов, 24-25 марта – днем ожидается небольшое понижение температуры воздуха.