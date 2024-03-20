Сколько дней отдохнут школьники Актау в весенние каникулы

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По данным городского отдела образования, в 2024 году школьники уйдут на каникулы 21 марта. Отдых продлится до 31 марта включительно.
Часть каникул учащихся приходится на праздничные дни, в которые в городе будут проходить культурно-массовые мероприятия.
В департаменте полиции Мангистауской области в связи с этим опубликовали обращение для родителей. Подробнее по ссылке.
Часть каникул учащихся приходится на праздничные дни, в которые в городе будут проходить культурно-массовые мероприятия.
В департаменте полиции Мангистауской области в связи с этим опубликовали обращение для родителей. Подробнее по ссылке.
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