Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 19:05

Просмотров: 460

Публичные слушания! В Актау хотят изменить тариф на передачу электроэнергии

В Актау пройдут публичные слушания по заявке АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК) на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии.

Фото: pexels.com
О проведении публичных слушаний сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области министерства национальной экономики Казахстана.

По предоставленным предварительным данным, тариф по передаче электроэнергии для населения может снизиться, а для юридических лиц, наоборот, повыситься.

- Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и иные заинтересованные лица. Вместе с тем, в целях обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц, публичные слушания будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн режиме, - сказано в сообщении.


Публичные слушания состоятся 10 мая 2024 года в 11:00 часов.

Адрес: 29А микрорайон, здание №97, конференц-зал.

Контактные телефоны департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика