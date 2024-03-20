Публичные слушания! В Актау хотят изменить тариф на передачу электроэнергии

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О проведении публичных слушаний сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области министерства национальной экономики Казахстана.
По предоставленным предварительным данным, тариф по передаче электроэнергии для населения может снизиться, а для юридических лиц, наоборот, повыситься.
Публичные слушания состоятся 10 мая 2024 года в 11:00 часов.
Адрес: 29А микрорайон, здание №97, конференц-зал.
Контактные телефоны департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
По предоставленным предварительным данным, тариф по передаче электроэнергии для населения может снизиться, а для юридических лиц, наоборот, повыситься.
- Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и иные заинтересованные лица. Вместе с тем, в целях обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц, публичные слушания будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн режиме, - сказано в сообщении.
Публичные слушания состоятся 10 мая 2024 года в 11:00 часов.
Адрес: 29А микрорайон, здание №97, конференц-зал.
Контактные телефоны департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
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